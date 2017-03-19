基于光散射法研制了一种PM 2.5 在线监测系统，运用该系统对PM 2.5 质量浓度进行实时监测。鉴于PM 2.5 在空气质量评价中仅作为一个参考指标，专门针对PM 2.5 的评价机制研究较少，将层次分析法与模糊评价法相结合，对一段时间内PM 2.5 的浓度进行评价，得到时段内空气PM 2.5 的质量状况。模糊评价法可很好地反映评价等级划分的模糊性和连续性，层次分析法能够将复杂的系统进行定量处理，评价结果符合实际情况。