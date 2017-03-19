[1]王玉田,张亚吉,苑媛媛,等. 大气环境中PM2.5在线监测及评价理论研究[J].环境污染与防治,2016,38(12):1.
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大气环境中PM2.5在线监测及评价理论研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
38卷
- 期数:
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2016年12期
- 页码:
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1
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2017-03-19
文章信息/Info
- 作者:
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王玉田; 张亚吉; 苑媛媛; 赵煦; 牛凯增
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燕山大学河北省仪器科学与技术重点实验室，河北 秦皇岛 066004
- 关键词:
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PM2.5测量; 空气质量评价; 光散射; 层次分析; 模糊评价
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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基于光散射法研制了一种PM2.5在线监测系统，运用该系统对PM2.5质量浓度进行实时监测。鉴于PM2.5在空气质量评价中仅作为一个参考指标，专门针对PM2.5的评价机制研究较少，将层次分析法与模糊评价法相结合，对一段时间内PM2.5的浓度进行评价，得到时段内空气PM2.5的质量状况。模糊评价法可很好地反映评价等级划分的模糊性和连续性，层次分析法能够将复杂的系统进行定量处理，评价结果符合实际情况。
更新日期/Last Update:
2016-12-19