[1]王玉田,张亚吉,苑媛媛,等. 大气环境中PM2.5在线监测及评价理论研究[J].环境污染与防治,2016,38(12):1.
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 大气环境中PM2.5在线监测及评价理论研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年12期
页码:
1
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-03-19

文章信息/Info

作者:
 王玉田张亚吉苑媛媛赵煦牛凯增
 燕山大学河北省仪器科学与技术重点实验室，河北  秦皇岛 066004
关键词:
PM2.5测量空气质量评价光散射层次分析模糊评价
文献标志码:
A
摘要:
 基于光散射法研制了一种PM2.5在线监测系统，运用该系统对PM2.5质量浓度进行实时监测。鉴于PM2.5在空气质量评价中仅作为一个参考指标，专门针对PM2.5的评价机制研究较少，将层次分析法与模糊评价法相结合，对一段时间内PM2.5的浓度进行评价，得到时段内空气PM2.5的质量状况。模糊评价法可很好地反映评价等级划分的模糊性和连续性，层次分析法能够将复杂的系统进行定量处理，评价结果符合实际情况。

相似文献/References:

[1]李祚泳 欧阳洁.环境空气质量评价的普适指数公式[J].环境污染与防治,2001,(4):200.

更新日期/Last Update: 2016-12-19