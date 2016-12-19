[1]卢慧剑,金均,王琼真,等. 杭州市大气PM2.5消光特性研究[J].环境污染与防治,2016,38(9):53.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(9):53.
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 杭州市大气PM2.5消光特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年9期
页码:
53
栏目:
研究报告
出版日期:
2016-12-19

文章信息/Info

作者:
 卢慧剑12金均1王琼真1何奕2晁娜1吴建1
 1.浙江省环境保护科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江大学化学工程与生物工程学院，工业生态与环境研究所，浙江 杭州 310027
关键词:
 大气PM2.5能见度消光系数
文献标志码:
A
摘要:
 为探究杭州市能见度下降的原因，2013年10月10日至11月2日，在杭州市进行了大气PM2.5采样，并定量分析了其化学成分，通过消光系数和能见度的计算，确定了杭州市能见度与消光系数的关系。结果表明，杭州市PM2.5日平均质量浓度为26.0～133.1 μg/m3，平均值为80.5 μg/m3，大气消光系数为145.9~657.7 Mm-1，平均值为372.2 Mm-1，消光系数的主要贡献因子为(NH4)2SO4、NH4NO3、颗粒有机物（POM）和元素碳（EC）。二次粒子是影响杭州市大气能见度的最主要因素。Koschmieder公式能较好地描述能见度与消光系数的关系，得到杭州市的Koschmieder系数为1.81，可以用来预测杭州市的能见度水平。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2016-11-26