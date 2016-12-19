为探究杭州市能见度下降的原因，2013年10月10日至11月2日，在杭州市进行了大气PM 2.5 采样，并定量分析了其化学成分，通过消光系数和能见度的计算，确定了杭州市能见度与消光系数的关系。结果表明，杭州市PM 2.5 日平均质量浓度为26.0～133.1 μg/m3，平均值为80.5 μg/m3，大气消光系数为145.9~657.7 Mm-1，平均值为372.2 Mm-1，消光系数的主要贡献因子为(NH 4 )2SO 4 、NH 4 NO 3 、颗粒有机物（POM）和元素碳（EC）。二次粒子是影响杭州市大气能见度的最主要因素。Koschmieder公式能较好地描述能见度与消光系数的关系，得到杭州市的Koschmieder系数为1.81，可以用来预测杭州市的能见度水平。