[1]彭杏,丁净,史国良,等. 呼和浩特市源成分谱特征研究[J].环境污染与防治,2016,38(9):57.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(9):57.
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 呼和浩特市源成分谱特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年9期
页码:
57
栏目:
研究报告
出版日期:
2016-12-19

文章信息/Info

作者:
 彭杏1丁净1史国良1韩见弘2吴万庆2王克玲2冯银厂1
 1.南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室,天津 300071；2.呼和浩特市环境监测中心站,内蒙古 呼和浩特 150100
关键词:
PM10PM2.5源成分谱扫描电镜煤烟尘
文献标志码:
A
摘要:
 采集了呼和浩特市城市扬尘、土壤风沙尘、建筑水泥尘和煤烟尘4类源样品，进行形态分析和化学组分分析，建立了PM10和PM2.5源成分谱。研究表明，建筑水泥尘和土壤风沙尘呈不规则的块状；而煤烟尘呈现圆形。就化学组成而言，各源类PM10和PM2.5的成分谱之间相关系数在0.8以上，具有显著相关性，各类源的标识组分一致。城市扬尘中主量成分为Si、Al、Ca、Fe和有机碳（OC）；土壤风沙尘中Si占比最高，PM10和PM2.5中占比均大于20%（质量分数，下同）；建筑水泥尘中Ca占比较高；煤烟尘中Si、Al、OC、SO2-4在PM10和PM10中的占比均超过10%。此外，对供热、工业、电力行业排放的煤烟尘进行了对比分析，供热行业中的煤烟尘含碳量较高；工业排放的煤烟尘PM10中元素占比较高，这可能与锅炉类型、除污措施等相关。

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更新日期/Last Update: 2016-11-26