系统回顾了中国水污染物排放标准40余年发展历程，对4个阶段发展过程中标准修订思路的演变和特点进行了深入的研究分析。在此基础上，从标准体系、标准结构、污染物项目以及排放控制水平4个方面对中国水污染物排放标准的发展特点进行了分析总结。最后，对中国水污染物排放标准未来发展提出了建议。