[1]刘海弟,李伟曼,陈运法,等. 粉尘预荷电与荷高压导电多孔陶瓷管耦合的除尘新技术研究[J].环境污染与防治,2016,38(10):6.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):6.
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 粉尘预荷电与荷高压导电多孔陶瓷管耦合的除尘新技术研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年10期
页码:
6
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-01-19

文章信息/Info

作者:
 刘海弟1李伟曼1陈运法1钱均新2何卫平2冯家迪2
 1.中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室，北京 100190；2.江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司，江苏 宜兴 214221
关键词:
 除尘预荷电导电多孔陶瓷管过滤
文献标志码:
A
摘要:
 研究了粉尘预荷电与荷高压导电多孔陶瓷管耦合的除尘新技术。该技术首先通过设置直流负电晕（－20 kV）的预荷电器对粉尘进行荷电，再使含尘气体穿过荷载高压负电(－5 000 V)的导电多孔陶瓷管的管壁而进行过滤除尘。结果表明，该技术降低了导电多孔陶瓷管除尘过程的气体压降。在相同除尘时间（60 min）内比较，该技术的粉饼压降（787 Pa）仅为无荷电条件下粉饼压降（4 300 Pa）的0.183倍；在相同粉饼质量（1 000 g）的情况下比较，该技术的粉饼压降仅为无荷电条件下40 min粉饼压降（2 747 Pa）的0.286倍。这很可能是因为粉尘荷电导致的颗粒间斥力使粉饼更加疏松，而且导电多孔陶瓷管荷载与粉尘相同的电荷，两者结合松散，减小了过滤过程中的气体压降。该技术有望显著降低工业多孔陶瓷管除尘过程的气体压降，并延长其再生周期。

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更新日期/Last Update: 2016-11-26