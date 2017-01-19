研究了粉尘预荷电与荷高压导电多孔陶瓷管耦合的除尘新技术。该技术首先通过设置直流负电晕（－20 kV）的预荷电器对粉尘进行荷电，再使含尘气体穿过荷载高压负电(－5 000 V)的导电多孔陶瓷管的管壁而进行过滤除尘。结果表明，该技术降低了导电多孔陶瓷管除尘过程的气体压降。在相同除尘时间（60 min）内比较，该技术的粉饼压降（787 Pa）仅为无荷电条件下粉饼压降（4 300 Pa）的0.183倍；在相同粉饼质量（1 000 g）的情况下比较，该技术的粉饼压降仅为无荷电条件下40 min粉饼压降（2 747 Pa）的0.286倍。这很可能是因为粉尘荷电导致的颗粒间斥力使粉饼更加疏松，而且导电多孔陶瓷管荷载与粉尘相同的电荷，两者结合松散，减小了过滤过程中的气体压降。该技术有望显著降低工业多孔陶瓷管除尘过程的气体压降，并延长其再生周期。