[1]余飞翔,晁娜,吴建,等. 浙江省2013年农业源氨排放清单研究[J].环境污染与防治,2016,38(10):41.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):41.
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 浙江省2013年农业源氨排放清单研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年10期
页码:
41
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-01-19

文章信息/Info

作者:
 余飞翔12晁娜1吴建1唐贵谦3陈加山4王海强2吴忠标2
 1.浙江省环境保护科学设计研究院，浙江 杭州 310007；2.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；3.中国科学院大气物理研究所，大气边界层物理和大气化学国家重点实验室，北京 100029；4.中国人民解放军94865部队，浙江 杭州 310021
关键词:
 农业排放清单空间分布浙江省
文献标志码:
A
摘要:
农业是人为氨排放的重要来源。结合浙江省的实际情况，建立了浙江省2013年农业源氨排放清单。结果表明，浙江省2013年农业源氨排放总量为13.131万t，其中嘉兴市氨排放量最大，达2.237万t；舟山市氨排放量最小，仅为0.077万t。畜禽养殖是浙江省2013年农业源氨排放量的最大贡献源，占农业源氨排放总量的52.52%；其次为氮肥施用，占农业源氨排放总量的43.09%。从空间分布来看，氨排放主要集中在浙江省西部和北部。不确定性分析结果表明，浙江省2013年农业源氨排放量估算的不确定度为±84.1%。

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更新日期/Last Update: 2016-11-26