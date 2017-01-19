[1]赵欣运,程胜高,师懿,等. 基于多元统计方法的土壤污染物分布特征研究[J].环境污染与防治,2016,38(10):89.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(10):89.
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 基于多元统计方法的土壤污染物分布特征研究
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年10期
页码:
89
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-01-19

文章信息/Info

作者:
 赵欣运程胜高师懿郭莉
 中国地质大学环境学院，湖北 武汉 430074
关键词:
 土壤污染对应分析因子-聚类分析空间分布
文献标志码:
A
摘要:
 为掌握某炼油化工场土壤污染物分布特征，采集某炼油化工厂10个采样点的土壤样品，对其中的9种污染物（镉、铬、汞、砷、铅、镍、氰化物、石油类和挥发酚）进行测定，进而利用因子-聚类分析和对应分析等方法对结果进行分析。结果表明：（1）研究区内土壤中砷、镍、铬、汞和镉的分布形态以自然成因为主；石油类、挥发酚、氰化物和铅的分布主要受人类活动影响。（2）石油在储存和运输过程中由于跑、冒、滴、漏等方式直接渗入土壤是导致油罐区及输油管线附近土壤中石油类含量增加的主要原因；油罐区排水沟收集的冲洗废水或降水等也易造成周围土壤中石油类及挥发酚的富集；堆放的石油加工废弃物中的铅、镉及氰化物则通过淋滤的方式进入周边土壤。

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更新日期/Last Update: 2016-11-26