[1]张悦,于鹏,李溪,等. 微波―Cu/Fe双金属催化剂―过氧化氢工艺催化降解甲基橙废水的研究[J].环境污染与防治,2016,38(11):15.
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 微波―Cu/Fe双金属催化剂―过氧化氢工艺催化降解甲基橙废水的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年11期
页码:
15
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-02-19

文章信息/Info

作者:
 张悦于鹏李溪刘志英徐炎华
南京工业大学环境学院，江苏 南京 210009
关键词:
 微波Cu/Fe双金属催化剂过氧化氢甲基橙废水
文献标志码:
A
摘要:
 采用超声浸渍法制备了具有较高催化活性的Cu/Fe双金属催化剂。采用微波―Cu/Fe双金属催化剂―过氧化氢工艺处理甲基橙废水，并研究了相关影响因素。结果表明，Cu/Fe双金属催化剂的Cu和Fe具有协同催化效应，可大大提高甲基橙废水的降解率。在 Cu/Fe双金属催化剂投加量10 g/L、过氧化氢（质量分数为30%）投加体积1.0 mL、微波功率500 W、辐照时间5 min的最优化条件下，50 mL质量浓度为100 mg/L的甲基橙废水降解率可达98.94%。

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　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

更新日期/Last Update: 2016-12-19