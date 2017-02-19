ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Àî°®Ó¢ ÕÅ²ýÃù ÇÇ½éÆ½.HPLC²â¶¨¸ÄÐÍÁ¤ÇàÂ¯ÖÐÎÛÈ¾Îï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(2):39.
[2]Ëï½£»Ô¡¡Íõ¹úÁ¼¡¡ÕÅ¡¡¸ÉµÈ.×ÔÈ»Ë®ÌåÖÐÖ÷ÒªÓÐ¶¾ÓÐ»úÎïµÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(10):776.
[3]ÐìÑÞÁá¡¡³ÌÓÀÇå¡¡ÇØ»ªÓîµÈ.ÓÐ»úÎ¢ÎÛÈ¾ÎïÔÚÎÛË®´¦Àí¹ý³ÌÖÐµÄ±ä»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(11):804.
[4]ºÎÎÄç÷.Òò×Ó·ÖÎö—¹â¶È·¨·ÖÎö¶à»··¼Ìþ»ìºÏÎï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(5):37.
[5]½½õ»¨¡¡¶¡Àí·¨.Ì¨ÖÝÍåÎåÖÖº£ÑóÉúÎïÌåÄÚ¶à»··¼ÌþµÄÅ¨¶È¡¢¸»¼¯ÌØÕ÷¼°»·¾³Ð§Ó¦[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(5):394.
[6]¶¡¡¡¾ê¡¡ÂÞ¡¡À¤¡¡ÖÜ¡¡¾êµÈ.ÈýÖê°×¸¯¾ú²úÃÌ¹ýÑõ»¯ÎïÃ¸»îÐÔ¼°Æä¶Ô¶à»··¼ÌþµÄ½µ½â[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(9):656.
[7]ÅíÏ£çç¡¡ºÎ×Ú½¡¡¡ÁõÐ¡ÕæµÈ.ÄÏ²ýÊÐ´óÆøPM2.5ÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÀ´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):28.
[8]Î¤ÉÐÕý¡¡Ï¯±±¶·¡¡ÕÅ»¯ÓÀµÈ.µØÏÂË®ÖÐ¶à»··¼ÌþÇ¨ÒÆ×ª»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):71.
[9]¼Ö¾´Ïã¡¡ÅËÌúÓ¢ ¡¡¶ÅÒ»Æ½µÈ.³¬Éù²¨ÝÍÈ¡—GC/MS·¨²â¶¨Ïð½ºÂÖÌ¥ÖÐµÄ¶à»··¼Ìþ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(3):54.
[10]ÅíÏ£çç¡¡ºÎ×Ú½¡.¸ßÐ§ÒºÏàÉ«Æ×·¨²â¶¨ÄÏ²ýÊÐ»·¾³¿ÕÆøPM10ÖÐ16ÖÖ¶à»··¼Ìþ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(9):36.
[11]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[12]¿×ÏéÊ¤,ÃçÓ. ÄÏÄþÊÐ½¼¿ÕÆøºÍ´óÆø¸ÉÊª³Á½µÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(8):34.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2014,(11):34.
[13]Áõ¾¢ËÉ,Öì¹ú»ª,ÒüÎÄ»ª,µÈ. Ä³µç×ÓÀ¬»ø²ð½âÔ°ÖÜ±ßÅ©ÌïÍÁÈÀÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°·çÏÕÆÀ¹À[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(5):1.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):1.
[14]ÁÖ¸ùÂú,Îâ½¡,ÍõÃô,µÈ.Ê¯»¯¹¤ÒµÇøÖÜ±ßÍÁÈÀÖÐ¶à»··¼ÌþµÄ×é³É¼°·Ö²¼ÌØÕ÷·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(8):39.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(11):39.