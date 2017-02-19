重金属元素易富集于大气颗粒物中且会对人体造成较大危害，为进一步提高高效空气过滤器性能，有针对性地去除含重金属元素的颗粒物，提出了有关过滤器测试标准要求外的新的人工尘源气溶胶发生溶液CuSO 4 ，并从相关性、粒谱分布、分散度等方面对其能否满足测试气溶胶的要求进行验证分析。结果表明：（1）CuSO 4 和KCl间的相关系数（R2）为0.991 52，相关性很好；NaCl、KCl和CuSO 4 气溶胶的几何标准差分别为0.88、0.85、0.81，呈单分散且分散程度接近，可很好地满足测试气溶胶要求。（2）随发生溶液浓度的增加，气溶胶峰值粒径增大，导致分散度增加；随喷气压的增加，气溶胶峰值粒径减小，分布趋于集中。发生溶液浓度和喷气压对CuSO 4 和KCl气溶胶峰值粒径、粒子数浓度和分散度作用规律的一致性进一步证明了CuSO 4 气溶胶作为测试气溶胶的可行性。