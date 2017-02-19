[1]邓高峰,李增和,胡露露,等. 含重金属Cu元素模拟尘源气溶胶的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(11):38.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):38.
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 含重金属Cu元素模拟尘源气溶胶的试验研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年11期
页码:
38
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-02-19

文章信息/Info

作者:
 邓高峰12李增和1胡露露3王智超2郜津慧2
 1.北京化工大学理学院，北京 100029；2.中国建筑科学研究院建筑安全与环境国家重点实验室，北京 100013；3.建研科技股份有限公司，北京 100013
关键词:
 重金属元素人工尘气溶胶粒谱分布相关性几何标准差
文献标志码:
A
摘要:
 重金属元素易富集于大气颗粒物中且会对人体造成较大危害，为进一步提高高效空气过滤器性能，有针对性地去除含重金属元素的颗粒物，提出了有关过滤器测试标准要求外的新的人工尘源气溶胶发生溶液CuSO4，并从相关性、粒谱分布、分散度等方面对其能否满足测试气溶胶的要求进行验证分析。结果表明：（1）CuSO4和KCl间的相关系数（R2）为0.991 52，相关性很好；NaCl、KCl和CuSO4气溶胶的几何标准差分别为0.88、0.85、0.81，呈单分散且分散程度接近，可很好地满足测试气溶胶要求。（2）随发生溶液浓度的增加，气溶胶峰值粒径增大，导致分散度增加；随喷气压的增加，气溶胶峰值粒径减小，分布趋于集中。发生溶液浓度和喷气压对CuSO4和KCl气溶胶峰值粒径、粒子数浓度和分散度作用规律的一致性进一步证明了CuSO4气溶胶作为测试气溶胶的可行性。

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更新日期/Last Update: 2016-12-19