为研究杭州市大气PM 2.5 的污染特征，评估本地污染源和外来污染源对PM 2.5 的影响，于2013年10月10日至11月2日对杭州市主城区两个不同高度的采样点进行采样，并定量分析大气PM 2.5 中的化学成分。结果表明，采样期间20、84 m高度的大气PM 2.5 日均质量浓度分别为(80.5±28.9)、(80.3±29.3) μg/m3，不同高度的PM 2.5 浓度及其化学成分无明显差异；PM 2.5 主要成分质量分数按如下排序：SO2- 4 ＞有机碳(OC)＞NO- 3 ＞NH+ 4 ＞元素碳(EC)；大气PM 2.5 中二次粒子SO2- 4 、NO- 3 、NH+ 4 平均质量浓度总和约为39.0 μg/m3，二次转化是杭州市大气PM 2.5 的主要来源，SO2- 4 、NO- 3 、NH+ 4 贡献率为48%左右；20、84 m高度的大气PM 2.5 中OC分别为(15.6±5.1)、（14.8±4.7） μg/m3，EC分别为（4.6±1.8）、（4.6±1.6）μg/m3，OC/EC（质量比）约为3.3。采样期间，杭州市大气PM 2.5 在近地面垂直方向上分布较为均匀，表明杭州市大气PM 2.5 受外来污染源的影响较小。而在本地污染源中，杭州市大气PM 2.5 主要受到生物质燃烧、机动车尾气、燃煤和餐饮油烟等来源的影响，地面扬尘的作用不明显。