[1]金均,卢慧剑,王琼真,等. 杭州市不同高度大气PM2.5的污染特征研究[J].环境污染与防治,2016,38(11):47.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):47.
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 杭州市不同高度大气PM2.5的污染特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年11期
页码:
47
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-02-19

文章信息/Info

作者:
 金均1卢慧剑2王琼真1周磊1晁娜1吴建1
 1.浙江省环境保护科学设计研究院，浙江  杭州 310007；2.浙江大学化学工程与生物工程学院，工业生态与环境研究所，浙江 杭州310027
关键词:
PM2.5成分不同高度污染特征
文献标志码:
A
摘要:
 为研究杭州市大气PM2.5的污染特征，评估本地污染源和外来污染源对PM2.5的影响，于2013年10月10日至11月2日对杭州市主城区两个不同高度的采样点进行采样，并定量分析大气PM2.5中的化学成分。结果表明，采样期间20、84 m高度的大气PM2.5日均质量浓度分别为(80.5±28.9)、(80.3±29.3) μg/m3，不同高度的PM2.5浓度及其化学成分无明显差异；PM2.5主要成分质量分数按如下排序：SO2-4＞有机碳(OC)＞NO-3＞NH+4＞元素碳(EC)；大气PM2.5中二次粒子SO2-4、NO-3、NH+4平均质量浓度总和约为39.0 μg/m3，二次转化是杭州市大气PM2.5的主要来源，SO2-4、NO-3、NH+4贡献率为48%左右；20、84 m高度的大气PM2.5中OC分别为(15.6±5.1)、（14.8±4.7） μg/m3，EC分别为（4.6±1.8）、（4.6±1.6）μg/m3，OC/EC（质量比）约为3.3。采样期间，杭州市大气PM2.5在近地面垂直方向上分布较为均匀，表明杭州市大气PM2.5受外来污染源的影响较小。而在本地污染源中，杭州市大气PM2.5主要受到生物质燃烧、机动车尾气、燃煤和餐饮油烟等来源的影响，地面扬尘的作用不明显。

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更新日期/Last Update: 2016-12-19