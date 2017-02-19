[1]刘远峰,孙伟,宫磊. 电子受体对微生物燃料电池产电性能的影响[J].环境污染与防治,2016,38(11):84.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):84.
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 电子受体对微生物燃料电池产电性能的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年11期
页码:
84
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-02-19

文章信息/Info

作者:
 刘远峰孙伟宫磊
 青岛科技大学环境与安全工程学院，山东 青岛 266042
关键词:
 微生物燃料电池电子受体产电性能降解
文献标志码:
A
摘要:
 以厌氧污泥为接种菌源，醋酸钠为阳极基质，分别构建了铁氰化钾和过硫酸铵为电子受体的双室微生物燃料电池(MFC)，并研究了MFC在不同电子受体下的产电性能。结果表明，以铁氰化钾和过硫酸铵为电子受体的MFC最大稳定输出电压均随着电子受体浓度的升高而增大。当铁氰化钾质量浓度大于2.0 g/L时，MFC最大稳定输出电压增幅不大。两种MFC的内阻均随电子受体浓度的增大而降低。阴、阳极溶液体积相等，外阻为5 000 Ω时，以10.0 g/L过硫酸铵为电子受体，MFC最大开路电压和最大输出功率密度分别为1 029.0 mV和385 mW/m3；以10.0 g/L铁氰化钾作为电子受体，MFC最大开路电压和最大输出功率密度分别为711.8 mV和73 mW/m3，均小于以过硫酸铵为电子受体的最大开路电压和最大输出功率密度。因此，过硫酸铵是一种理想的电子受体，能够提高MFC产电性能。

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更新日期/Last Update: 2016-12-19