以厌氧污泥为接种菌源，醋酸钠为阳极基质，分别构建了铁氰化钾和过硫酸铵为电子受体的双室微生物燃料电池(MFC)，并研究了MFC在不同电子受体下的产电性能。结果表明，以铁氰化钾和过硫酸铵为电子受体的MFC最大稳定输出电压均随着电子受体浓度的升高而增大。当铁氰化钾质量浓度大于2.0 g/L时，MFC最大稳定输出电压增幅不大。两种MFC的内阻均随电子受体浓度的增大而降低。阴、阳极溶液体积相等，外阻为5 000 Ω时，以10.0 g/L过硫酸铵为电子受体，MFC最大开路电压和最大输出功率密度分别为1 029.0 mV和385 mW/m3；以10.0 g/L铁氰化钾作为电子受体，MFC最大开路电压和最大输出功率密度分别为711.8 mV和73 mW/m3，均小于以过硫酸铵为电子受体的最大开路电压和最大输出功率密度。因此，过硫酸铵是一种理想的电子受体，能够提高MFC产电性能。