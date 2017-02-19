近年来，餐厨垃圾厌氧发酵生产挥发性脂肪酸(VFA)得到广泛的研究，水解反应是餐厨垃圾厌氧发酵的限速步骤。利用生物表面活性剂――烷基多苷（APG）强化餐厨垃圾厌氧发酵生产VFA，考察了APG投加量对餐厨垃圾干式厌氧发酵的影响，分析了APG对餐厨垃圾厌氧发酵的强化机制。结果表明，APG的最佳投加量为0.5 g/L，在此投加量下VFA的最大累积量为18.5 g/L，VFA的转化率为38%；APG能够强化餐厨垃圾的水解反应，使溶解性蛋白质和溶解性多糖含量明显增加，为后续产酸细菌提供了更多的发酵基质。APG自身分解对VFA有一定贡献，但贡献量远远小于餐厨垃圾的产生量。