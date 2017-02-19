[1]杨朋兵,李祥,黄勇,等. 厌氧条件下氨氧化电子受体研究进展[J].环境污染与防治,2016,38(11):94.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(11):94.
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 厌氧条件下氨氧化电子受体研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年11期
页码:
94
栏目:
综述
出版日期:
2017-02-19

文章信息/Info

作者:
 杨朋兵12李祥12黄勇12林兴12朱强12朱亮12周健12
 1.苏州科技大学环境科学与工程学院，江苏 苏州 215011；2.苏州科技大学环境生物技术研究所，江苏 苏州 215011
关键词:
 厌氧氨氧化电子受体SO2-4Fe3+
文献标志码:
A
摘要:
 厌氧氨氧化（Anammox）以NH+4为电子供体，NO-2为电子受体，无需经过硝化和反硝化过程直接生成N2从而实现脱氮，是传统硝化、反硝化脱氮工艺的突破。电子受体是Anammox的关键物质。随着对Anammox的深入研究，发现多种电子受体可在厌氧条件下转化NH+4，为Anammox的广泛应用提供了理论支撑。介绍了NO-2、SO2-4和Fe3+作为Anammox的电子受体转化NH+4的反应机制，对目前机制分析中存在争议的方面进行了探讨，并对多种电子受体下的Anammox研究进行了展望。

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更新日期/Last Update: 2016-12-19