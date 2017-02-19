厌氧氨氧化（Anammox）以NH+ 4 为电子供体，NO- 2 为电子受体，无需经过硝化和反硝化过程直接生成N 2 从而实现脱氮，是传统硝化、反硝化脱氮工艺的突破。电子受体是Anammox的关键物质。随着对Anammox的深入研究，发现多种电子受体可在厌氧条件下转化NH+ 4 ，为Anammox的广泛应用提供了理论支撑。介绍了NO- 2 、SO2- 4 和Fe3+作为Anammox的电子受体转化NH+ 4 的反应机制，对目前机制分析中存在争议的方面进行了探讨，并对多种电子受体下的Anammox研究进行了展望。