[1]张云芝,阿拉腾・图娅,戴昭鑫,等. 基于地面监测数据的2014年京津冀地区PM2.5时空分布研究[J].环境污染与防治,2016,38(12):31.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):31.
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 基于地面监测数据的2014年京津冀地区PM2.5时空分布研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年12期
页码:
31
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-03-19

文章信息/Info

作者:
 张云芝12阿拉腾・图娅1戴昭鑫2董昱2
 1.内蒙古师范大学地理科学学院，内蒙古 呼和浩特 010022；2.中国科学院地理科学与资源研究所，北京 100101
关键词:
PM2.5地面监测空间区域分布时间动态变化京津冀地区
文献标志码:
A
摘要:
 几年来，京津冀地区灰霾天气频发，PM2.5污染问题日益突出。基于2014年京津冀地区及周边缓冲区内共156个国家空气质量监测站点的PM2.5逐时监测数据，运用克里金插值法，从年、季、月尺度上分析了PM2.5的空间区域分布和时间动态变化。结果表明：（1）2014年京津冀地区PM2.5浓度空间分布明显呈现整体南高北低，局部地区略有突出的分布特征；京津冀地区PM2.5年均值为78.80 μg/m3；PM2.5年均值由高到低依次为河北省（83.85 μg/m3）、天津市（78.52 μg/m3）、北京市（74.04 μg/m3）。（2）季节尺度上，PM2.5浓度变化表现出秋冬季高，春夏季低的变化趋势，与区域内冬季取暖、化石燃料的燃烧和燃煤关系密切。（3）京津冀地区PM2.5月均浓度变化大致呈U形分布，1―2月PM2.5浓度相对最高，3月后开始呈逐步下降趋势，5―9月区域PM2.5处于U形谷底，而10月后迅速攀升，并持续保持高值。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2016-12-20