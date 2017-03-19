几年来，京津冀地区灰霾天气频发，PM 2.5 污染问题日益突出。基于2014年京津冀地区及周边缓冲区内共156个国家空气质量监测站点的PM 2.5 逐时监测数据，运用克里金插值法，从年、季、月尺度上分析了PM 2.5 的空间区域分布和时间动态变化。结果表明：（1）2014年京津冀地区PM 2.5 浓度空间分布明显呈现整体南高北低，局部地区略有突出的分布特征；京津冀地区PM 2.5 年均值为78.80 μg/m3；PM 2.5 年均值由高到低依次为河北省（83.85 μg/m3）、天津市（78.52 μg/m3）、北京市（74.04 μg/m3）。（2）季节尺度上，PM 2.5 浓度变化表现出秋冬季高，春夏季低的变化趋势，与区域内冬季取暖、化石燃料的燃烧和燃煤关系密切。（3）京津冀地区PM 2.5 月均浓度变化大致呈U形分布，1―2月PM 2.5 浓度相对最高，3月后开始呈逐步下降趋势，5―9月区域PM 2.5 处于U形谷底，而10月后迅速攀升，并持续保持高值。