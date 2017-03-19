[1]马强,孙英杰,王华伟,等. 添加腐熟污泥对生活垃圾堆肥物料理化性质及温室气体释放规律的影响[J].环境污染与防治,2016,38(12):78.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):78.
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 添加腐熟污泥对生活垃圾堆肥物料理化性质及温室气体释放规律的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
38卷
期数:
2016年12期
页码:
78
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-03-19

文章信息/Info

作者:
 马强1孙英杰1王华伟1郭康圣2赵鑫1卞荣星1
 1.青岛理工大学环境与市政工程学院，山东 青岛 266033；2.青岛洁润环境有限公司，山东 青岛 266000
关键词:
 堆肥腐熟污泥生活垃圾理化性质温室气体
文献标志码:
A
摘要:
 研究了添加腐熟污泥对生活垃圾堆肥物料理化性质及温室气体释放规律的影响。结果表明：（1）在生活垃圾中添加腐熟污泥进行堆肥，可降低堆肥物料的含水率，缩短整个堆肥周期；添加腐熟污泥还可以缓解堆体的酸化程度，促进有机质的降解，使C/N更适合微生物的生长和繁殖。（2）CO2和CH4两种温室气体的释放主要集中在堆肥高温期，CO2释放量随腐熟污泥添加量的增加而增加，而CH4释放量随腐熟污泥添加量的增加而减少。

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更新日期/Last Update: 2016-12-20