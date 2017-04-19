[1]赵兴敏,毛艺颖,杨扬,等. 长春市净月区和朝阳区采暖期与非采暖期大气颗粒物的分布特征及来源分析[J].环境污染与防治,2017,39(1):1.
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长春市净月区和朝阳区采暖期与非采暖期大气颗粒物的分布特征及来源分析(/HTML)
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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39卷
- 期数:
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2017年1期
- 页码:
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1
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2017-04-19
文章信息/Info
- 作者:
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赵兴敏; 毛艺颖; 杨扬; 王瑶佳; 赵兰坡
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吉林农业大学资源与环境学院，吉林省商品粮基地土壤资源可持续利用重点实验室，吉林 长春 130118
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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分别在采暖期和非采暖期采集了长春市净月区与朝阳区的大气颗粒物，研究其污染特征的差异，并进行了形貌分析。结果表明：（1）净月区采暖期与非采暖期PM2.5平均质量浓度分别为144.86、87.10 μg/m3，PM10平均质量浓度分别为149.07、138.72 μg/m3；朝阳区采暖期与非采暖期PM2.5平均质量浓度分别为234.48、110.01 μg/m3，PM10平均质量浓度分别为275.07、147.50 μg/m3。整体上，非采暖期大气颗粒物浓度低于采暖期。（2）无论是采暖期还是非采暖期，净月区PM2.5与PM10浓度均明显低于朝阳区。（3）净月区采暖期大气颗粒物来源主要是柴油尾气、燃煤源与生物质燃烧；非采暖期，机动车尾气、建筑扬尘、土壤扬尘与某些工业排放对大气颗粒物贡献较大。朝阳区大气颗粒物来源较净月区复杂，这与两个区不同的地理位置和不同功能有直接的联系，建筑扬尘对于朝阳区大气颗粒物的含量有较大的影响。
更新日期/Last Update:
2017-04-01