分别在采暖期和非采暖期采集了长春市净月区与朝阳区的大气颗粒物，研究其污染特征的差异，并进行了形貌分析。结果表明：（1）净月区采暖期与非采暖期PM 2.5 平均质量浓度分别为144.86、87.10 μg/m3，PM 10 平均质量浓度分别为149.07、138.72 μg/m3；朝阳区采暖期与非采暖期PM 2.5 平均质量浓度分别为234.48、110.01 μg/m3，PM 10 平均质量浓度分别为275.07、147.50 μg/m3。整体上，非采暖期大气颗粒物浓度低于采暖期。（2）无论是采暖期还是非采暖期，净月区PM 2.5 与PM 10 浓度均明显低于朝阳区。（3）净月区采暖期大气颗粒物来源主要是柴油尾气、燃煤源与生物质燃烧；非采暖期，机动车尾气、建筑扬尘、土壤扬尘与某些工业排放对大气颗粒物贡献较大。朝阳区大气颗粒物来源较净月区复杂，这与两个区不同的地理位置和不同功能有直接的联系，建筑扬尘对于朝阳区大气颗粒物的含量有较大的影响。