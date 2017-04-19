[1]张可,关允,格桑,等. 低温邻苯二甲酸二甲酯降解菌STX-2和STX-5的分离、鉴定及降解特性[J].环境污染与防治,2017,39(1):16.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):16.
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 低温邻苯二甲酸二甲酯降解菌STX-2和STX-5的分离、鉴定及降解特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
16
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
 张可关允格桑罗鸿兵陈伟陈佳陈强
 1.四川农业大学土木工程学院，四川 都江堰 611830;2.哈尔滨工业大学市政环境工程学院，黑龙江 哈尔滨 150090;3.四川农业大学资源学院，四川 成都 611130
关键词:
 低温邻苯二甲酸二甲酯生物降解分离鉴定
文献标志码:
A
摘要:
 在高海拔、低气温地区分离得到两株以邻苯二甲酸二甲酯(DMP)为碳源的菌株STX-2和STX-5。经鉴定，STX-2和STX-5分别为假单胞菌属(Pseudomonas)和红球菌属(Rhodococcus)菌株。在单菌试验的基础上，对混菌降解DMP的条件进行了优化。结果表明，混菌在温度为15 ℃、初始pH为8、140 r/min振荡培养72 h的条件下，对1 000 mg/L的DMP降解效果最好，4种表面活性剂并不能显著提高混菌降解DMP的效果。动力学试验表明，随着DMP初始浓度的增加，降解速度常数降低，半衰期变长。混菌对短链邻苯二甲酸酯(PAEs)降解效果较好，而对长链PAEs降解效果较差。

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更新日期/Last Update: 2017-04-01