在高海拔、低气温地区分离得到两株以邻苯二甲酸二甲酯(DMP)为碳源的菌株STX-2和STX-5。经鉴定，STX-2和STX-5分别为假单胞菌属(Pseudomonas)和红球菌属(Rhodococcus)菌株。在单菌试验的基础上，对混菌降解DMP的条件进行了优化。结果表明，混菌在温度为15 ℃、初始pH为8、140 r/min振荡培养72 h的条件下，对1 000 mg/L的DMP降解效果最好，4种表面活性剂并不能显著提高混菌降解DMP的效果。动力学试验表明，随着DMP初始浓度的增加，降解速度常数降低，半衰期变长。混菌对短链邻苯二甲酸酯(PAEs)降解效果较好，而对长链PAEs降解效果较差。