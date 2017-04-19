[1]江水英,吴声东. CaO2对污泥厌氧消化性能的影响[J].环境污染与防治,2017,39(1):60.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):60.
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 CaO2对污泥厌氧消化性能的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
60
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
 江水英吴声东
 南昌大学科学技术学院,江西 南昌 330029
关键词:
 污泥CaO2厌氧消化水解酸化甲烷化
文献标志码:
A
摘要:
 近年来，污泥厌氧消化得到了广泛关注，一方面能够实现污泥的减量化，另一方面又能得到有价值的消化产品。由于水解过程是限制厌氧反应的重要步骤，因此利用CaO2强化污泥厌氧消化中水解和酸化过程。结果表明，适量的CaO2的投加量能够显著促进污泥的水解和酸化过程，但对甲烷化有抑制作用。当CaO2投加量为0.2 g/g（污泥以挥发性悬浮固体(VSS)计）时，挥发性脂肪酸(VFA)的最大积累量为253.6 mg/g，但CaO2对VFA的组成影响不大。

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更新日期/Last Update: 2017-04-01