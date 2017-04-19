为了解无风天情况下PM 2.5 、PM 10 的人体暴露水平及扩散机制，对人体呼吸高度的PM 2.5 、PM 10 浓度及近地面不同高度处的温度、相对湿度进行连续监测，分析了垂直温度梯度、相对湿度的相对变化速率对PM 2.5 、PM 10 浓度的影响，并利用回归分析法建立PM 2.5 、PM 10 浓度与不同高度处温度、相对湿度的单、多变量回归模型，从中选取最优回归模型。结果表明：（1）晴天的PM 2.5 、PM 10 浓度在研究时段（9:00―21:00）内总体呈先降低再升高的趋势，而阴天、小雨天PM 2.5 、PM 10 浓度呈多峰变化，起伏较大；晴天不同高度的温度差异大，阴天、小雨天温度差异相对较小；晴天不同高度的相对湿度曲线总体均呈U型分布，相较而言，阴天及小雨天各层的相对湿度曲线波动较大；（2）垂直温度梯度是影响晴天PM 2.5 、PM 10 扩散的主要原因，相对湿度变化是影响颗粒物扩散的另一重要因素。（3）PM 2.5 、PM 10 浓度的单、多变量最优回归模型表明，低污染晴天，温度是影响颗粒物扩散的主要因素，高污染晴天则主要受相对湿度的影响，介于上述两种污染状况之间时，PM 2.5 、PM 10 浓度不仅受各层相对湿度的控制，还受到温度的影响。阴天PM 2.5 、PM 10 浓度的最优回归模型相对复杂，模型精度不及晴天。