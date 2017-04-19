[1]葛秀秀,熊黑钢,张南,等. 北京市无风天人体高度的PM2.5、PM10变化特征及扩散机制研究[J].环境污染与防治,2017,39(1):63.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):63.
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 北京市无风天人体高度的PM2.5、PM10变化特征及扩散机制研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
63
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
葛秀秀熊黑钢张南朱忠鹏石雪颖周晓曦
 1.新疆大学资源与环境科学学院，教育部绿洲生态重点实验室，新疆 乌鲁木齐 830046；2.北京联合大学应用文理学院，北京100083
关键词:
PM2.5PM10无风天扩散机制
文献标志码:
A
摘要:
 为了解无风天情况下PM2.5、PM10的人体暴露水平及扩散机制，对人体呼吸高度的PM2.5、PM10浓度及近地面不同高度处的温度、相对湿度进行连续监测，分析了垂直温度梯度、相对湿度的相对变化速率对PM2.5、PM10浓度的影响，并利用回归分析法建立PM2.5、PM10浓度与不同高度处温度、相对湿度的单、多变量回归模型，从中选取最优回归模型。结果表明：（1）晴天的PM2.5、PM10浓度在研究时段（9:00―21:00）内总体呈先降低再升高的趋势，而阴天、小雨天PM2.5、PM10浓度呈多峰变化，起伏较大；晴天不同高度的温度差异大，阴天、小雨天温度差异相对较小；晴天不同高度的相对湿度曲线总体均呈U型分布，相较而言，阴天及小雨天各层的相对湿度曲线波动较大；（2）垂直温度梯度是影响晴天PM2.5、PM10扩散的主要原因，相对湿度变化是影响颗粒物扩散的另一重要因素。（3）PM2.5、PM10浓度的单、多变量最优回归模型表明，低污染晴天，温度是影响颗粒物扩散的主要因素，高污染晴天则主要受相对湿度的影响，介于上述两种污染状况之间时，PM2.5、PM10浓度不仅受各层相对湿度的控制，还受到温度的影响。阴天PM2.5、PM10浓度的最优回归模型相对复杂，模型精度不及晴天。

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更新日期/Last Update: 2017-04-01