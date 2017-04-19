采用浸渍法，将膨润土浸渍于杂多酸（POM）溶液中成功制备出了杂多酸/膨润土复合光催化剂（POM-B），同时通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)对POM-B的形貌和结构进行了表征分析。结果表明：（1）POM-B最佳制备条件为POM负载量5%（质量分数）、浸渍时间36 h。（2）当最佳制备条件制得的POM-B投加量为0.3 g、紫外照射条件下，180 min的甲苯降解率可达89.33%，比没有紫外照射和无催化剂条件下的甲苯降解率（26.74%）提高了62.59百分点。膨润土是POM的优良载体，两者复合可提高了其光催化活性，改善了对甲苯的降解效果。