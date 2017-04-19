[1]谭伟,郑远利,罗利军,等. 杂多酸/膨润土催化体系对甲苯的降解研究[J].环境污染与防治,2017,39(1):93.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):93.
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 杂多酸/膨润土催化体系对甲苯的降解研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
93
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
 谭伟郑远利罗利军刘天成张仕丽杨敏王红斌
 云南民族大学化学与环境学院，云南 昆明 650500
关键词:
 膨润土杂多酸甲苯催化
文献标志码:
A
摘要:
 采用浸渍法，将膨润土浸渍于杂多酸（POM）溶液中成功制备出了杂多酸/膨润土复合光催化剂（POM-B），同时通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)对POM-B的形貌和结构进行了表征分析。结果表明：（1）POM-B最佳制备条件为POM负载量5%（质量分数）、浸渍时间36 h。（2）当最佳制备条件制得的POM-B投加量为0.3 g、紫外照射条件下，180 min的甲苯降解率可达89.33%，比没有紫外照射和无催化剂条件下的甲苯降解率（26.74%）提高了62.59百分点。膨润土是POM的优良载体，两者复合可提高了其光催化活性，改善了对甲苯的降解效果。

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更新日期/Last Update: 2017-04-01