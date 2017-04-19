农田土壤重金属污染是影响农产品安全生产的重要因素，调控农作物营养元素可改变农作物对土壤重金属的吸收和迁移，是当前阻控农作物中重金属积累的一种有效途径。综述了农作物中重金属与营养元素、生理调节物质间的相互作用，分析了营养元素和生理调节物质阻控重金属吸收和解毒的机制，介绍了叶面生理阻控农作物重金属积累的技术发展现状。在此基础上，探讨了农作物重金属污染叶面生理阻控技术的应用前景。