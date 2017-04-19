[1]章明奎,倪中应,沈倩. 农作物重金属污染的生理阻控研究进展[J].环境污染与防治,2017,39(1):96.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):96.
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 农作物重金属污染的生理阻控研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
96
栏目:
综述
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
 章明奎倪中应沈倩
 1.浙江大学环境与资源学院，浙江 杭州 310058；2.桐庐县农业和林业技术推广中心，浙江 杭州 311500
关键词:
 重金属污染农产品安全生理阻控叶面喷施
文献标志码:
A
摘要:
 农田土壤重金属污染是影响农产品安全生产的重要因素，调控农作物营养元素可改变农作物对土壤重金属的吸收和迁移，是当前阻控农作物中重金属积累的一种有效途径。综述了农作物中重金属与营养元素、生理调节物质间的相互作用，分析了营养元素和生理调节物质阻控重金属吸收和解毒的机制，介绍了叶面生理阻控农作物重金属积累的技术发展现状。在此基础上，探讨了农作物重金属污染叶面生理阻控技术的应用前景。

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　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

更新日期/Last Update: 2017-04-01