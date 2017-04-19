通过对比研究中国及与之邻近的日本和韩国的电子废物回收和进出口管理政策和制度的核心内容及电子废物流向现状发现，与日韩生产者责任延伸制度相比，中国的生产者责任更多地体现在经济层面，而没有直接参与回收处理实际操作层面，以个体回收为主导的回收方式不利于流向监管和效果评估。在电子废物越境转移方面，日韩向中国等发展中国家出口电子废物的需求持续存在；中国虽严格管制电子废物进口，但与二手产品进口未能统一管理，并缺乏废旧产品鉴别标准，容易造成电子废物进口监管漏洞。最后，对中国电子废物管理提出建议：（1）在立法上进一步强化生产者责任承担，并加强对各种回收渠道的监管；（2）评估和完善电子废物与二手产品进口管理。