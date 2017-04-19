污染场地环境的调查诊断是污染场地风险管理的重要环节和依据，迄今为止中国在污染场地土壤生态毒性诊断方面尚未形成系统的技术方法。借鉴了发达国家在土壤生态毒性诊断方面的相关经验，从保护土壤功能(保持功能、栖息地功能)的角度出发，结合污染场地现在或未来土地利用类型，建立了污染场地土壤生态毒性诊断方法的筛选程序，包括污染场地初步调查、生态毒性诊断方法初筛和生态毒性诊断方法复筛3个阶段。该筛选方法在某铅蓄电池污染场地进行了应用，为中国污染场地土壤生态毒性诊断的规范化提供了参考。