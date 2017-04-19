[1]李霁,高超,李捍东,等. 污染场地土壤生态毒性诊断方法的筛选[J].环境污染与防治,2017,39(1):106.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):106.
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 污染场地土壤生态毒性诊断方法的筛选()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年1期
页码:
106
栏目:
环境管理
出版日期:
2017-04-19

文章信息/Info

作者:
 李霁高超李捍东谷秀刘征涛
 1.北京师范大学水科学研究院，北京 100875；2.中国环境科学研究院，环境基准与风险评估国家重点实验室，北京 100012；3.东北师范大学环境科学系，吉林 长春 130024
关键词:
 污染场地生态毒性诊断方法保持功能栖息地功能
文献标志码:
A
摘要:
 污染场地环境的调查诊断是污染场地风险管理的重要环节和依据，迄今为止中国在污染场地土壤生态毒性诊断方面尚未形成系统的技术方法。借鉴了发达国家在土壤生态毒性诊断方面的相关经验，从保护土壤功能(保持功能、栖息地功能)的角度出发，结合污染场地现在或未来土地利用类型，建立了污染场地土壤生态毒性诊断方法的筛选程序，包括污染场地初步调查、生态毒性诊断方法初筛和生态毒性诊断方法复筛3个阶段。该筛选方法在某铅蓄电池污染场地进行了应用，为中国污染场地土壤生态毒性诊断的规范化提供了参考。

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更新日期/Last Update: 2017-04-01