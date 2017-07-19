采用浸渍-焙烧法制备了负载铁钴复合催化元素的活性炭(Fe-Co/GAC)粒子电极。X射线衍射、场发射扫描电子显微镜及能谱仪、N 2 吸附脱附曲线等分析表明：负载的催化组分是Fe 3 O 4 和钴铁氧体（CoFe 2 O 4 ）的混合晶型；Fe和Co元素在颗粒活性炭(GAC)表面元素的质量分数分别为7.4%和3.2%；GAC负载前后吸附行为没发生明显变化。以Fe-Co/GAC作为粒子电极，使用两级串联电催化反应装置处理焦化废水生化尾水，结果表明，在两级反应装置水力停留时间都为20 min、电流都为0.2 A时，第一、二级反应装置出水COD分别在75.8～79.1、42.6～44.8 mg/L，平均去除率分别达到54.4%和74.2%，处理效果相对于GAC提高了10.5百分点。同时，不同电流组合条件表明，两级反应装置的电流条件存在最佳匹配关系，适当降低第一级反应装置电流至0.2 A，并适当增加第二级反应装置电流至0.6 A，可获得较佳的COD去除效果，以及较低的能耗。