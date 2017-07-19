[1]李飞贞,高康乐,解迪,等. 活性炭负载铁钴电催化氧化焦化废水生化尾水的研究[J].环境污染与防治,2017,39(4):356.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):356.
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 活性炭负载铁钴电催化氧化焦化废水生化尾水的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年4期
页码:
356
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-07-19

文章信息/Info

作者:
 李飞贞高康乐解迪李雪王海东梁文艳
 1.北京林业大学环境科学与工程学院，北京市水体污染源控制技术重点实验室，北京 100083；2.中冶集团建筑研究总院有限公司，北京 100088
关键词:
 电催化氧化铁钴复合粒子电极活性炭焦化废水
文献标志码:
A
摘要:
 采用浸渍-焙烧法制备了负载铁钴复合催化元素的活性炭(Fe-Co/GAC)粒子电极。X射线衍射、场发射扫描电子显微镜及能谱仪、N2吸附脱附曲线等分析表明：负载的催化组分是Fe3O4和钴铁氧体（CoFe2O4）的混合晶型；Fe和Co元素在颗粒活性炭(GAC)表面元素的质量分数分别为7.4%和3.2%；GAC负载前后吸附行为没发生明显变化。以Fe-Co/GAC作为粒子电极，使用两级串联电催化反应装置处理焦化废水生化尾水，结果表明，在两级反应装置水力停留时间都为20 min、电流都为0.2 A时，第一、二级反应装置出水COD分别在75.8～79.1、42.6～44.8 mg/L，平均去除率分别达到54.4%和74.2%，处理效果相对于GAC提高了10.5百分点。同时，不同电流组合条件表明，两级反应装置的电流条件存在最佳匹配关系，适当降低第一级反应装置电流至0.2 A，并适当增加第二级反应装置电流至0.6 A，可获得较佳的COD去除效果，以及较低的能耗。

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更新日期/Last Update: 2017-07-06