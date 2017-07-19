分别向某铬渣污染场地土样中投加7种还原剂（糖蜜、七水合硫酸亚铁、硫代硫酸钠、硫化钠、多硫化钙、硫化亚铁及还原性铁粉），还原剂投加量均为3%（质量分数，下同），考察了不同养护时间（1、5、12、28 d）下土样中Cr(Ⅵ)含量及其浸出液中Cr(Ⅵ)浓度，对比7种还原剂对Cr(Ⅵ)的稳定效果。实验结果表明，糖蜜和多硫化钙对Cr(Ⅵ)的稳定化效果最佳，养护时间为28 d时，土样中Cr(Ⅵ)质量浓度从3 094.78 mg/kg分别降至26.14、5.45 mg/kg，土样浸出液Cr(Ⅵ)质量浓度从98.42 mg/L分别降至0.09、0.07 mg/L，土样中Cr(Ⅵ)还原率均在99%以上。糖蜜和多硫化钙对土样的处理成本分别为60、150元/t，糖蜜的处理成本相对较低，具有较好的工程应用前景。