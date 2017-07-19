[1]王宇峰,杨强,刘磊,等. 不同还原剂对某铬渣污染场地修复效果的实验研究[J].环境污染与防治,2017,39(4):384.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):384.
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 不同还原剂对某铬渣污染场地修复效果的实验研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年4期
页码:
384
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-07-19

文章信息/Info

作者:
 王宇峰杨强刘磊张豆杨尚源田平卓未龙
 1.浙江卓锦环保科技股份有限公司，浙江 杭州 310014；2.杭州市环境保护科学研究院，浙江 杭州 310014
关键词:
 污染场地Cr(Ⅵ)还原剂稳定化
文献标志码:
A
摘要:
 分别向某铬渣污染场地土样中投加7种还原剂（糖蜜、七水合硫酸亚铁、硫代硫酸钠、硫化钠、多硫化钙、硫化亚铁及还原性铁粉），还原剂投加量均为3%（质量分数，下同），考察了不同养护时间（1、5、12、28 d）下土样中Cr(Ⅵ)含量及其浸出液中Cr(Ⅵ)浓度，对比7种还原剂对Cr(Ⅵ)的稳定效果。实验结果表明，糖蜜和多硫化钙对Cr(Ⅵ)的稳定化效果最佳，养护时间为28 d时，土样中Cr(Ⅵ)质量浓度从3 094.78 mg/kg分别降至26.14、5.45 mg/kg，土样浸出液Cr(Ⅵ)质量浓度从98.42 mg/L分别降至0.09、0.07 mg/L，土样中Cr(Ⅵ)还原率均在99%以上。糖蜜和多硫化钙对土样的处理成本分别为60、150元/t，糖蜜的处理成本相对较低，具有较好的工程应用前景。

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更新日期/Last Update: 2017-07-17