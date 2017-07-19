相似文献/References:

[1]庄晓虹 胡筱敏 孙承智.室内空气中挥发性有机物的释放特征分析[J].环境污染与防治,2008,(12):102.

[2]胡进福 颜丙花 罗琳.装修后室内空气中苯系物浓度监测及其污染防治[J].环境污染与防治,2009,(11):6.

[3]江平 童宏胜 姚超英.城市公交流动微环境中苯系物污染现状及致癌风险评价[J].环境污染与防治,2010,(8):44.

[4]王辉,焦莎莎,葛滢,等. 赤泥掺加硅灰用于道路基层材料的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(3):8.

[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(4):8.

[5]王若苹.毛细管气相色谱法分析室内空气中苯系物[J].环境污染与防治,2003,(6):373.

[6]钱 瑾 陈建文 戴军升 吴诗剑 刘 铭.气相色谱法同时测定苯系物和汽油化合物[J].环境污染与防治,2005,(1):76.

[7]干雅平 申秀英 姚超英等.杭州某高校室内空气质量状况调查分析[J].环境污染与防治,2013,(2):78.

[8]叶领云,陈洪伟,万开,等.室内空气中苯系物的测定与评价[J].环境污染与防治,2013,(9网):1.

[9]吾拉尔・哈那哈提,迪丽努尔・塔力甫,买里克扎提・买合木提,等. 乌鲁木齐市大气可吸入颗粒物中多环芳烃的污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

[10]马子惠,梁成华#,孟庆欢,等. 基于PSR模型的大港油田土地生态安全评价研究[J].环境污染与防治,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(4):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]

