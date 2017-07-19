[1]霍霄玮,薛科社,许博健,等. 西安市冬夏季交通主干道环境空气中苯系物的污染特征[J].环境污染与防治,2017,39(4):423.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):423.
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 西安市冬夏季交通主干道环境空气中苯系物的污染特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年4期
页码:
423
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-07-19

文章信息/Info

作者:
 霍霄玮薛科社许博健史良于史瑞祥
 西北大学城市与环境学院，陕西 西安 710127
关键词:
 苯系物交通主干道环境空气西安市
文献标志码:
A
摘要:
 利用活性炭吸附/二硫化碳解吸―气相色谱法对西安市具有代表性的大庆路和长安路两处交通主干道进行环境空气监测，分析了冬季和夏季的苯、甲苯、乙苯、二甲苯（BTEX）等苯系物的浓度水平和日变化特征。结果表明，大庆路和长安路环境空气中总BTEX平均质量浓度冬季分别为55.27、46.01 μg/m3，夏季分别为32.54、20.32 μg/m3。两路段最主要的BTEX均为苯和甲苯。BTEX日变化趋势研究显示，冬季呈现早中晚3个高峰，而夏季只有早晚两个高峰；长安路由于地处西安市繁华的商业区，晚高峰出现的比大庆路晚。

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更新日期/Last Update: 2017-08-02