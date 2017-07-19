[1]李盛结,胡振,张建. 人工湿地植物管理与高价值利用综述[J].环境污染与防治,2017,39(4):432.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(4):432.
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 人工湿地植物管理与高价值利用综述()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年4期
页码:
432
栏目:
综述
出版日期:
2017-07-19

文章信息/Info

作者:
 李盛结胡振张建
 山东大学环境科学与工程学院，山东 济南 250100
关键词:
 人工湿地植物管理高价值利用气化
文献标志码:
A
摘要:
 植物是人工湿地的重要组成部分，人工湿地的可持续运行与发展依赖于合理的植物管理与资源化利用。从植物配置、生长环境和植物收割等方面综述了人工湿地植物管理现状，对人工湿地植物高价值利用方式和效益进行了分析，提出湿地植物气化方法具有广阔的发展前景，为人工湿地植物高价值利用提供了研究方向。

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更新日期/Last Update: 2017-08-02