以三聚氰胺和四苯基硼酸钠为原料，采用热解法制备了B元素掺杂的g-C 3 N 4 催化剂（CNB），然后将其与In 2 O 3 复合，经过煅烧后制备了具有不同配比的In 2 O 3 /CNB，同时考察了In 2 O 3 /CNB降解甲基橙、亚甲基蓝的光催化活性。结果表明：（1）In 2 O 3 /CNB的光催化活性较n 2 O 3 均提高，其中n 2 O 3 、CNB质量比为0.10时In 2 O 3 /CNB的甲基橙、亚甲基蓝降解率均达到最高，分别为47.6%、73.5%。（2）加入清除剂（过氧化氢酶、对苯醌、异丙醇、草酸铵）后催化剂的光催化活性均有较明显的降低。・OH、h+、・O- 2 和H 2 O 2 在光催化过程中均起显著作用，特别是・O- 2 起最主要的作用。适量的n 2 O 3 与CNB复合可显著抑制光生电子和空穴对的复合，提高了光生电子和空穴对的分离效率，进而提高了n 2 O 3 /CNB的光催化活性。