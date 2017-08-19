[1]崔玉民,肖依,朱良俊,等. 三氧化二铟/B元素掺杂的g-C3N4催化剂的制备及性能研究[J].环境污染与防治,2017,39(5):490.
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[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):490.
三氧化二铟/B元素掺杂的g-C3N4催化剂的制备及性能研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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39卷
- 期数:
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2017年5期
- 页码:
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490
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2017-08-19
文章信息/Info
- 作者:
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崔玉民; 肖依; 朱良俊; 吴京威; 姜欣宇; 师瑞娟; 李慧泉
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1.阜阳师范学院化学与材料工程学院，安徽 阜阳 236037；2.环境污染物降解与监测安徽省重点实验室，安徽 阜阳 236037；3.武汉理工大学化工与生命科学学院，湖北 武汉 430070
- 关键词:
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三聚氰胺; 四苯基硼酸钠; 三氧化二铟; B元素掺杂的g-C3N4催化剂; 光催化; 甲基橙; 亚甲基蓝
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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以三聚氰胺和四苯基硼酸钠为原料，采用热解法制备了B元素掺杂的g-C3N4催化剂（CNB），然后将其与In2O3复合，经过煅烧后制备了具有不同配比的In2O3/CNB，同时考察了In2O3/CNB降解甲基橙、亚甲基蓝的光催化活性。结果表明：（1）In2O3/CNB的光催化活性较n2O3均提高，其中n2O3、CNB质量比为0.10时In2O3/CNB的甲基橙、亚甲基蓝降解率均达到最高，分别为47.6%、73.5%。（2）加入清除剂（过氧化氢酶、对苯醌、异丙醇、草酸铵）后催化剂的光催化活性均有较明显的降低。・OH、h+、・O-2和H2O2在光催化过程中均起显著作用，特别是・O-2起最主要的作用。适量的n2O3与CNB复合可显著抑制光生电子和空穴对的复合，提高了光生电子和空穴对的分离效率，进而提高了n2O3/CNB的光催化活性。
更新日期/Last Update:
2017-08-03