为了防止再生水利用时出现富营养化现象，选用苦草（Vallisneria natans (Lour.) Hara）、金鱼藻（Ceratophyllum demersum L.）和穗状狐尾藻（Myriophyllum spicatum L.）3种沉水植物，配合投加鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）和椭圆背角无齿蚌（Anadonta woodiana elliptica），对再生水水质进行维护，对比不同组合对再生水的净化和保持效果。结果表明：金鱼藻能较好维护再生水的水质稳定，实验中后期COD、氨氮分别在30、0.4 mg/L以下，而且金鱼藻可较好地抑制浮游植物的生长，叶绿素a基本都小于叶绿素a水华阈值（40 μg/L），同时鲢鱼和椭圆背角无齿蚌的投加能完善生态系统，并维护再生水pH的稳定。