[1]周雪,李兆欣,顾永钢,等. 3种沉水植物对再生水水质维护效果的比较[J].环境污染与防治,2017,39(5):494.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):494.
点击复制

 3种沉水植物对再生水水质维护效果的比较()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
494
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 周雪李兆欣顾永钢黄炳彬刘操
 1.北京市水科学技术研究院，流域水环境与生态技术北京市重点实验室，北京 100048；2.河海大学环境学院，江苏 南京 210098；3.西安建筑科技大学环境与市政工程学院，陕西 西安 710055
关键词:
 再生水沉水植物金鱼藻水质维护
文献标志码:
A
摘要:
 为了防止再生水利用时出现富营养化现象，选用苦草（Vallisneria natans (Lour.) Hara）、金鱼藻（Ceratophyllum demersum L.）和穗状狐尾藻（Myriophyllum spicatum L.）3种沉水植物，配合投加鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）和椭圆背角无齿蚌（Anadonta woodiana elliptica），对再生水水质进行维护，对比不同组合对再生水的净化和保持效果。结果表明：金鱼藻能较好维护再生水的水质稳定，实验中后期COD、氨氮分别在30、0.4 mg/L以下，而且金鱼藻可较好地抑制浮游植物的生长，叶绿素a基本都小于叶绿素a水华阈值（40 μg/L），同时鲢鱼和椭圆背角无齿蚌的投加能完善生态系统，并维护再生水pH的稳定。

相似文献/References:

[1]王永刚　郑凡东　安同艳等.再生水中NO3--N、NO--N、NH4+-N在粉土介质中迁移转化的研究[J].环境污染与防治,2010,(1):43.
[2]王辉,焦莎莎,葛滢,等. 赤泥掺加硅灰用于道路基层材料的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(3):8.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(5):8.
[3]仇付国 王晓昌.污水再生利用的健康风险评价方法[J].环境污染与防治,2003,(1):49.
[4]王昌俊 韩烈保 苏德荣 周 军.再生水用于都市绿地灌溉的研究进展[J].环境污染与防治,2005,(4):256.
[5]毛宁,秦华鹏#.面向城市水系环境需水的再生水空间配置――以深圳市宝安区为例[J].环境污染与防治,2011,(10):63.
[6]吾拉尔・哈那哈提,迪丽努尔・塔力甫,买里克扎提・买合木提,等. 乌鲁木齐市大气可吸入颗粒物中多环芳烃的污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[7]马子惠,梁成华#,孟庆欢,等. 基于PSR模型的大港油田土地生态安全评价研究[J].环境污染与防治,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[8]张敏,王敏,白杨,等. 上海市生态系统质量评价及其演变特征分析研究[J].环境污染与防治,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[9]刘良军,万先凯＃,乐翠华,等. 污泥回流对流化床生物膜―A/O活性污泥耦合工艺的影响研究[J].环境污染与防治,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[10]李盼盼,周利#,张璐. 壳聚糖改性高岭土去除水中常见藻类的试验研究[J].环境污染与防治,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
[11]向熙,李淼,刘翔#,等. 人工复合土层去除再生水中微量有机污染物的研究进展[J].环境污染与防治,2014,(10):1.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(5):1.

更新日期/Last Update: 2017-08-03