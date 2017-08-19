以2，3-环氧丙基三甲基氯化铵和壳聚糖为原料制备了水溶性的壳聚糖季铵盐（HTCC），利用HTCC对河沙进行改性，并用于铜绿微囊藻的处理。结果表明：（1）在HTCC用量为7.5 mg/L、预处理河沙用量为0.500 g/L的最佳条件下制备得到的HTCC改性河沙（简称改性河沙）对铜绿微囊藻具有良好的降藻效果，当藻密度为9.5×106个/mL、水温25 ℃左右、藻液pH为8左右时，降藻率达到最高（99.50%）。（2）改性河沙的加入能大大缩短絮体形成及沉降的时间，压实絮体，减少其上浮。（3）改性河沙具有较宽的pH适用范围（7～12）。（4）改性河沙适宜在水温为25～35 ℃的夏季对铜绿微囊藻进行降藻。（5）改性河沙悬浊液在2～8 ℃下存放不宜超过10 d。（6）HTCC的氨氮溶出率较低（最高为1.77%），氨氮溶出风险较低。