从太原市某污水处理厂的回流污泥中筛选出3株同步硝化反硝化高效菌，初步鉴定为青霉菌（Penicillium sp.），研究了3株青霉菌在A2/O工艺中的脱氮性能并应用于实际工程。结果表明：3株青霉菌的脱氮能力3#＞1#＞2#；体积比为1#∶2#∶3#=3∶2∶5的青霉菌混合液脱氮性能稳定，对氨氮和总氮的去除率高于单株青霉菌；实际工程应用验证表明，3株青霉菌确实具有促进同步硝化反硝化的功能，出水的氨氮和总氮均可以达到《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB 21905―2008)。