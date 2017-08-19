[1]王学文,李世军. 同步硝化反硝化高效菌脱氮性能研究与工程应用[J].环境污染与防治,2017,39(5):530.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):530.
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 同步硝化反硝化高效菌脱氮性能研究与工程应用
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
530
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 王学文李世军
 中国辐射防护研究院环境工程技术研究所，山西 太原 030006
关键词:
 硝化反硝化青霉菌脱氮工程应用
文献标志码:
A
摘要:
 从太原市某污水处理厂的回流污泥中筛选出3株同步硝化反硝化高效菌，初步鉴定为青霉菌（Penicillium sp.），研究了3株青霉菌在A2/O工艺中的脱氮性能并应用于实际工程。结果表明：3株青霉菌的脱氮能力3#＞1#＞2#；体积比为1#∶2#∶3#=3∶2∶5的青霉菌混合液脱氮性能稳定，对氨氮和总氮的去除率高于单株青霉菌；实际工程应用验证表明，3株青霉菌确实具有促进同步硝化反硝化的功能，出水的氨氮和总氮均可以达到《提取类制药工业水污染物排放标准》(GB 21905―2008)。

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更新日期/Last Update: 2017-08-04