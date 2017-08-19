[1]郑元铸,葛琳琳,郑旭军,等. 温州城区大气PM2.5中多环芳烃的污染特征与来源解析[J].环境污染与防治,2017,39(5):534.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):534.
点击复制

 温州城区大气PM2.5中多环芳烃的污染特征与来源解析()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
534
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 郑元铸葛琳琳郑旭军朱川阮芳芳涂圣锋李素静李伟朱京科
 1.温州市环境监测中心站，浙江 温州 325003；2.浙江大学生物质化工教育部重点实验室，工业生态与环境研究所，浙江 杭州 310027；3.浙江大学环境工程研究所，浙江 杭州 310058
关键词:
PM2.5多环芳烃来源解析毒性评价
文献标志码:
A
摘要:
 使用中流量采样器采集温州城区2015年4个季节的大气PM2.5样品，利用气相色谱（GC）―质谱（MS）联用仪对PM2.5样品中16种优先控制的多环芳烃（PAHs）进行分析，研究PM2.5中PAHs的污染特征及其可能来源。结果显示，PM2.5中总PAHs质量浓度为5.12~81.59 ng/m3，且表现为冬季＞秋季＞春季＞夏季，季节性变化特征明显。比值法和主成分分析显示，温州城区大气PM2.5中PAHs的主要污染源是燃煤、机动车尾气以及生物质燃烧。总PAHs日均毒性当量浓度为0.44~11.28 ng TEFs/m3，平均值为3.44 ng TEFs/m3。成人和儿童的终生超额致癌风险（ILCR）年均值分别为7.11×10-7、4.98×10-7，表明温州城区PM2.5中PAHs对人体健康影响水平较低，在可接受范围内。

相似文献/References:

[1]季海荣,房艳兵,宋天珩,等.人体室内外PM2.5吸入暴露研究[J].环境污染与防治,2014,(9):66.
[2]李爱英 张昌鸣 乔介平.HPLC测定改型沥青炉中污染物[J].环境污染与防治,1989,(2):39.
[3]孙剑辉　王国良　张　干等.自然水体中主要有毒有机物的研究进展[J].环境污染与防治,2006,(10):776.
[4]徐艳玲　程永清　秦华宇等.有机微污染物在污水处理过程中的变化研究[J].环境污染与防治,2006,(11):804.
[5]黄　虹　李顺诚　曹军骥等.广州市夏、冬季室内外PM2.5质量浓度的特征[J].环境污染与防治,2006,(12):954.
[6]戴朝霞.南京市气溶胶PM2.5中多环芳烃来源识别[J].环境污染与防治,2007,(4):316.
[7]何文琪.因子分析—光度法分析多环芳烃混合物[J].环境污染与防治,1989,(5):37.
[8]江锦花　丁理法.台州湾五种海洋生物体内多环芳烃的浓度、富集特征及环境效应[J].环境污染与防治,2007,(5):394.
[9]丁　娟　罗　坤　周　娟等.三株白腐菌产锰过氧化物酶活性及其对多环芳烃的降解[J].环境污染与防治,2007,(9):656.
[10]韦尚正　席北斗　张化永等.地下水中多环芳烃迁移转化研究[J].环境污染与防治,2009,(10):71.
[11]彭希珑　何宗健　刘小真等.南昌市大气PM2.5中多环芳烃的来源解析[J].环境污染与防治,2009,(10):28.
[12]郭琳　何宗健　尹丽.南昌市夏季PM2.5中多环芳烃来源解析[J].环境污染与防治,2010,(11):58.
[13]赵静波,姬亚芹,单春艳,等. 鞍山市城区夏季PM2.5中多环芳烃组成特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(11):72.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(5):72.

更新日期/Last Update: 2017-08-04