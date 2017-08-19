[1]王亚虹,杨佳美,戴启立,等. 西安城郊PM10和PM2.5化学组分特征研究――以户县草堂寺为例[J].环境污染与防治,2017,39(5):540.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):540.
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 西安城郊PM10和PM2.5化学组分特征研究――以户县草堂寺为例()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
540
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 王亚虹杨佳美戴启立毕晓辉宋文斌吴建会冯银厂
 1.西安市环境监测站，陕西，西安 710054；2.南开大学环境科学与工程学院，国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室，天津 300350
关键词:
PM10PM2.5化学组分无机元素水溶性离子
文献标志码:
A
摘要:
 为研究西安城郊农村大气PM10和PM2.5中主要化学组分特征，于2014年12月至2015年10月在西安户县草堂寺采集颗粒物样品，分析了每组样品中的16种无机元素、8种水溶性离子、有机碳（OC）和元素碳（EC），对颗粒物和化学组分的浓度水平、时间变化特征进行了讨论。结果表明：（1）PM2.5、PM10年平均值分别为（79.78±59.12）、（118.09±79.27） μg/m3。（2）PM2.5及PM10中地壳元素浓度总体表现为春季高、秋季低；微量元素浓度表现为冬季高、夏季低。（3）PM2.5和PM10中SO2-4、NH+4、NO-3浓度总体表现为冬季>秋季>春季>夏季。（4）冬、春季OC、EC明显高于夏、秋季；由OC/EC的最小值估算得到PM2.5、PM10中二次有机碳（SOC）年平均值分别为（7.90±8.89）、（8.55±8.50） μg/m3，冬、春季SOC明显高于夏、秋季；秋、冬季OC、EC相关性较强，而春、夏季较弱。

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更新日期/Last Update: 2017-08-04