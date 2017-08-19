[1]孔立志. 脂肪酶强化餐厨垃圾厌氧产甲烷及其影响因素研究[J].环境污染与防治,2017,39(5):555.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(5):555.
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 脂肪酶强化餐厨垃圾厌氧产甲烷及其影响因素研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
555
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 孔立志
 山东省环境保护科学研究设计院，山东 济南 250013
关键词:
餐厨垃圾厌氧发酵脂肪酶温度pH甲烷
文献标志码:
A
摘要:
 油脂降解缓慢是影响餐厨垃圾厌氧发酵的重要原因。应用脂肪酶强化餐厨垃圾厌氧产甲烷，探究了脂肪酶投加量、温度和pH对产甲烷的影响。结果表明，脂肪酶能够促进餐厨垃圾厌氧发酵的水解和酸化，为产甲烷菌提供物质基质，还能提高脱氢酶的活性。脂肪酶最佳投加量为0.4 g/L，最适温度为35 ℃，最适pH为7.0。

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更新日期/Last Update: 2017-08-07