油脂降解缓慢是影响餐厨垃圾厌氧发酵的重要原因。应用脂肪酶强化餐厨垃圾厌氧产甲烷，探究了脂肪酶投加量、温度和pH对产甲烷的影响。结果表明，脂肪酶能够促进餐厨垃圾厌氧发酵的水解和酸化，为产甲烷菌提供物质基质，还能提高脱氢酶的活性。脂肪酶最佳投加量为0.4 g/L，最适温度为35 ℃，最适pH为7.0。