[1]张霞忠,袁烈梅. 汞吸附研究进展[J].环境污染与防治,2017,39(5):563.
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 汞吸附研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年5期
页码:
563
栏目:
综述
出版日期:
2017-08-19

文章信息/Info

作者:
 张霞忠袁烈梅
 1.内江师范学院化学化工学院，四川 内江 641112；2.果类废弃物资源化四川省高等学校重点实验室，四川 内江 641112
关键词:
 吸附气体水体土壤
文献标志码:
A
摘要:
 汞是常温常压下唯一以液态存在的金属，由于其高挥发性和剧毒性，排放到环境中容易造成严重的污染。而且，长期暴露在汞含量超标的环境中对人体具有极大的伤害。主要综述了当前应用吸附法治理气体、水体和土壤中汞污染的研究进展，并指出生物吸附技术是今后治理重金属污染的重要发展方向。

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更新日期/Last Update: 2017-08-07