汞是常温常压下唯一以液态存在的金属，由于其高挥发性和剧毒性，排放到环境中容易造成严重的污染。而且，长期暴露在汞含量超标的环境中对人体具有极大的伤害。主要综述了当前应用吸附法治理气体、水体和土壤中汞污染的研究进展，并指出生物吸附技术是今后治理重金属污染的重要发展方向。