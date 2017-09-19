选择纳米TiO 2 为催化剂，研究超声―紫外协同催化降解?的效果。考察了不同TiO 2 类型、TiO 2 投加量、H 2 O 2 投加量、超声频率、超声强度、溶液初始pH和屈初始浓度等因素对屈降解率的影响，并对协同催化降解的机制进行了探讨。结果表明，不同类型TiO 2 对屈的降解效果为P25型TiO 2 >锐钛矿型TiO 2 >金红石型TiO 2 。在屈初始质量浓度为5 mg/L、P25型TiO 2 投加量为0.06 g/L、H 2 O 2 投加量为60 mmol/L、超声频率为80 kHz、超声强度为0.300 W/cm 2 、溶液初始pH为3.0的条件下，反应10 min时超声―紫外协同催化对屈的降解率最高可达98.26%。超声和紫外光对屈的降解具有协同促进效应，其协同因子为2.08。机制分析表明，超声―紫外协同催化降解屈的机制是以・OH为主要自由基的高级氧化作用，1,3-二苯丙烷和对苯基苯酚为主要中间产物。