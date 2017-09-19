[1]李章良,饶艳英,陈雪惠,等. 超声―紫外协同催化降解废水中屈的研究[J].环境污染与防治,2017,39(6):620.
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 超声―紫外协同催化降解废水中屈的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
620
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
李章良饶艳英陈雪惠潘文辉吕培其孙妮
1.莆田学院环境与生物工程学院，福建〓 莆田 351100；2.福建省新型污染物生态毒理效应与控制重点实验室，福建 莆田 351100；3.生态环境及其信息图谱福建省高等学校重点实验室，福建 莆田 351100；4.厦门中迅德检测技术股份有限公司，福建 厦门 361100
关键词:
超声光催化TiO2协同效应降解机制
文献标志码:
A
摘要:
 选择纳米TiO2为催化剂，研究超声―紫外协同催化降解?的效果。考察了不同TiO2类型、TiO2投加量、H2O2投加量、超声频率、超声强度、溶液初始pH和屈初始浓度等因素对屈降解率的影响，并对协同催化降解的机制进行了探讨。结果表明，不同类型TiO2对屈的降解效果为P25型TiO2>锐钛矿型TiO2>金红石型TiO2。在屈初始质量浓度为5 mg/L、P25型TiO2投加量为0.06 g/L、H2O2投加量为60 mmol/L、超声频率为80 kHz、超声强度为0.300 W/cm2、溶液初始pH为3.0的条件下，反应10 min时超声―紫外协同催化对屈的降解率最高可达98.26%。超声和紫外光对屈的降解具有协同促进效应，其协同因子为2.08。机制分析表明，超声―紫外协同催化降解屈的机制是以・OH为主要自由基的高级氧化作用，1,3-二苯丙烷和对苯基苯酚为主要中间产物。
更新日期/Last Update: 2017-09-27