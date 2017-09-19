[1]毕文婕,方小珍,吴建会,等. 有色金属矿区PM10中重金属的污染特征与来源[J].环境污染与防治,2017,39(6):640.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(6):640.
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 有色金属矿区PM10中重金属的污染特征与来源()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
640
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
 毕文婕方小珍吴建会徐虹李承隆
 1.济南铁路疾病预防控制中心，山东 济南 250001；2.南开大学国家环境保护城市空气颗粒物污染防治重点实验室，天津 300350
关键词:
PM10重金属河池市主成分分析
文献标志码:
A
摘要:
 在广西省河池市的金城江、南丹、大厂和车河4个采样点采集了环境空气PM10样品，分析了25种金属元素，重点解析了19种重金属的污染特征，并运用主成分分析对其来源进行了讨论。结果表明：（1）河池市4个采样点的环境空气PM10 24 h平均质量浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095―2012）一级标准（50 μg/m3）；（2）19种重金属总质量浓度平均值为1 378.7~2 796.8 ng/m3，占PM10的质量分数为3.73%~7.35%；（3）Zn、Pb、Fe 3种重金属在4个采样点的浓度均值均较高，是河池市环境空气PM10中的主要重金属，占重金属总质量的74%～89%；（4）河池市环境空气PM10中重金属主要有地壳源、铅锌冶炼源和其他工业源3个来源。

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更新日期/Last Update: 2017-09-27