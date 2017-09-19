在广西省河池市的金城江、南丹、大厂和车河4个采样点采集了环境空气PM 10 样品，分析了25种金属元素，重点解析了19种重金属的污染特征，并运用主成分分析对其来源进行了讨论。结果表明：（1）河池市4个采样点的环境空气PM 10 24 h平均质量浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095―2012）一级标准（50 μg/m3）；（2）19种重金属总质量浓度平均值为1 378.7~2 796.8 ng/m3，占PM 10 的质量分数为3.73%~7.35%；（3）Zn、Pb、Fe 3种重金属在4个采样点的浓度均值均较高，是河池市环境空气PM 10 中的主要重金属，占重金属总质量的74%～89%；（4）河池市环境空气PM 10 中重金属主要有地壳源、铅锌冶炼源和其他工业源3个来源。