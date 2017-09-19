[1]廖立敏,李建凤,雷光东. 有机污染物结构与生物活性关系研究[J].环境污染与防治,2017,39(6):653.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(6):653.
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 有机污染物结构与生物活性关系研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
653
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
 廖立敏李建凤雷光东
 内江师范学院化学化工学院，四川 内江 641100
关键词:
 有机污染物生物活性结构描述符
文献标志码:
A
摘要:
 将有机污染物分子中的非氢原子分为4类，将不同非氢原子及非氢原子之间的关系作为分子结构描述符，对49种有机污染物分子结构进行了参数化表达。采用逐步回归(SMR)与偏最小二乘回归(PLS)方法构建了有机污染物结构与生物活性之间的关系模型，模型的相关系数(R2)为0.869，“留一法”交互检验相关系数(Q2)为0.821，可见模型稳定性好、预测能力强，非偶然因素所致。

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更新日期/Last Update: 2017-09-27