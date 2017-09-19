在新疆焉耆绿洲采集农田土壤，测定As、Cd、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb和Zn等8种重金属的含量。基于地理信息系统（GIS）技术，并采用污染负荷指数（I PL ）、潜在生态风险指数（I R ）和生态风险预警指数（I ER ）对焉耆绿洲农田土壤重金属污染状况进行评价。结果表明，焉耆绿洲农田土壤Cd是《土壤环境质量标准》（GB 15618―1995）二级标准限值（0.60 mg/kg）的10.13倍。Cd、Cr、Ni、Pb和Zn分别是新疆灌耕土背景值的50.67、1.40、1.33、2.63、4.92倍。农田土壤Cd和Zn呈现重度污染，Pb为中度污染，Cr和Ni为轻度污染，Cu为轻微污染，As与Mn为无污染。重金属I PL 平均值为2.00，呈现轻度污染。重金属I R 平均值为318.38，属于较强风险。重金属I ER 平均值为4.83，属于中度预警。重金属I PL 、I R 与I ER 空间分布均呈现明显的地带性分布格局。Cd是污染水平与生态风险等级最高的重金属，表明焉耆绿洲农田土壤Cd污染风险必须给予关注。