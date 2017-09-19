[1]阿吉古丽・马木提,麦麦提吐尔逊・艾则孜,买托合提・阿那依提,等. 基于地理信息系统技术的新疆焉耆绿洲农田土壤重金属污染评价和潜在生态风险预警[J].环境污染与防治,2017,39(6):658.
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 基于地理信息系统技术的新疆焉耆绿洲农田土壤重金属污染评价和潜在生态风险预警()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
658
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
 阿吉古丽・马木提麦麦提吐尔逊・艾则孜买托合提・阿那依提艾尼瓦尔・买买提
 1.新疆师范大学地理科学与旅游学院，新疆 乌鲁木齐 830054;2.新疆大学化学与化工学院，新疆 乌鲁木齐 830046
关键词:
 农田重金属污染生态风险预警焉耆绿洲
文献标志码:
A
摘要:
 在新疆焉耆绿洲采集农田土壤，测定As、Cd、Cr、Cu、Mn、Ni、Pb和Zn等8种重金属的含量。基于地理信息系统（GIS）技术，并采用污染负荷指数（IPL）、潜在生态风险指数（IR）和生态风险预警指数（IER）对焉耆绿洲农田土壤重金属污染状况进行评价。结果表明，焉耆绿洲农田土壤Cd是《土壤环境质量标准》（GB 15618―1995）二级标准限值（0.60 mg/kg）的10.13倍。Cd、Cr、Ni、Pb和Zn分别是新疆灌耕土背景值的50.67、1.40、1.33、2.63、4.92倍。农田土壤Cd和Zn呈现重度污染，Pb为中度污染，Cr和Ni为轻度污染，Cu为轻微污染，As与Mn为无污染。重金属IPL平均值为2.00，呈现轻度污染。重金属IR平均值为318.38，属于较强风险。重金属IER平均值为4.83，属于中度预警。重金属IPLIRIER空间分布均呈现明显的地带性分布格局。Cd是污染水平与生态风险等级最高的重金属，表明焉耆绿洲农田土壤Cd污染风险必须给予关注。

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更新日期/Last Update: 2017-09-27