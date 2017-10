动力学模型可计算并预测各种操作参数条件下生物滴滤塔烟气同时脱硫脱硝工艺的运行效果。在实验室研究中建立了生物滴滤塔对SO 2 及NO x 的降解去除动力学方程,并应用于中试试验研究。结果表明,在实验室研究中,生物滴滤塔对SO 2 降解去除的动力学方程为c g,out +32.052 8lnc g,out =c g,in +32.052 8lnc g,in -90.158 7(c g,in 、c g,out 分别为进入生物滴滤塔底部、生物滴滤塔排出尾气中的气态SO 2 或NO x 质量浓度,g/m3,下同),对NO x 降解去除的动力学方程为c g,out +8.223 7lnc g,out =c g,in +8.223 7lnc g,in -8.284 1。中试试验研究中经过修正,生物滴滤塔对SO 2 降解去除的动力学方程为c g,out +3 105.685 5lnc g,out =c g,in +3 105.685 5lnc g,in -11 126.837 3,对NO x 降解去除的动力学方程为c g,out -916.675 2lnc g,out =c g,in -916.675 2lnc g,in -244.226 2。