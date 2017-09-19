以包头市污水处理厂2015年全年进水实测数据为基础，应用统计学方法分析了包头市城市污水中6个水质指标（COD、BOD 5 、SS、氨氮、TN和TP）的概率分布、变化规律和相关关系。结果表明，包头市污水处理厂进水中，除COD呈正态分布外其他5个水质指标均服从偏态分布，COD、BOD 5 、SS、氨氮、TN和TP全年中间值分别为428.00、288.00、155.00、67.35、89.85、9.57 mg/L，各水质指标均随季节变化明显。COD和BOD 5 、COD和SS、BOD 5 和SS、氨氮和TN间存在较明显的一元线性关系。进水BOD 5 /COD（质量比）平均值高于0.45，BOD 5 /COD＞0.45的累积分布概率为96.6%，说明包头市城市污水可生化性较好。BOD 5 /TN（质量比）平均值为3.32，BOD 5 /TN＜4.00的累积分布概率为59.7%，说明有污水反硝化碳源不足的现象存在。进水BOD 5 /TP（质量比）平均值为31，且全年BOD 5 /TP>20的累积分布概率为93.0%，满足生物除磷要求。