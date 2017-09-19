[1]朱信成,肖作义,肖明慧,等. 包头市城市污水水质指标的统计学分析[J].环境污染与防治,2017,39(6):686.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(6):686.
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 包头市城市污水水质指标的统计学分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
686
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
 朱信成肖作义肖明慧段连均康文庆谷兆全范荣华杜瑞
 1.内蒙古科技大学能源与环境工程学院，内蒙古 包头 014010；2.包头市排水产业有限责任公司，内蒙古 包头 014030；3.包头市北郊水质净化厂，内蒙古 包头 014010
关键词:
 城市污水水质特征统计分析
文献标志码:
A
摘要:
 以包头市污水处理厂2015年全年进水实测数据为基础，应用统计学方法分析了包头市城市污水中6个水质指标（COD、BOD5、SS、氨氮、TN和TP）的概率分布、变化规律和相关关系。结果表明，包头市污水处理厂进水中，除COD呈正态分布外其他5个水质指标均服从偏态分布，COD、BOD5、SS、氨氮、TN和TP全年中间值分别为428.00、288.00、155.00、67.35、89.85、9.57 mg/L，各水质指标均随季节变化明显。COD和BOD5、COD和SS、BOD5和SS、氨氮和TN间存在较明显的一元线性关系。进水BOD5/COD（质量比）平均值高于0.45，BOD5/COD＞0.45的累积分布概率为96.6%，说明包头市城市污水可生化性较好。BOD5/TN（质量比）平均值为3.32，BOD5/TN＜4.00的累积分布概率为59.7%，说明有污水反硝化碳源不足的现象存在。进水BOD5/TP（质量比）平均值为31，且全年BOD5/TP>20的累积分布概率为93.0%，满足生物除磷要求。

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更新日期/Last Update: 2017-09-27