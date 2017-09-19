[1]徐继先,倪吴忠,林阳春. 基于排放绩效的浙江省火电行业NOx总量控制研究[J].环境污染与防治,2017,39(6):696.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(6):696.
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 基于排放绩效的浙江省火电行业NOx总量控制研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年6期
页码:
696
栏目:
环境管理
出版日期:
2017-09-19

文章信息/Info

作者:
 徐继先倪吴忠林阳春
 1.浙江省排污权交易中心，浙江 杭州 310015；2.浙江环境监测工程有限公司，浙江 杭州 310015
关键词:
 火电行业排放绩效NOx
文献标志码:
A
摘要:
 从浙江省火电行业入手，根据NOx排放现状，结合环境保护管理政策、行业排放水平及应用状况综合分析，探索适合浙江省火电行业的NOx排放绩效，为火电行业NOx总量控制与初始排污权核定提供依据。

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更新日期/Last Update: 2017-09-27