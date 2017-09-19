相似文献/References:

[1]刘 洁 马小玲 许振成等.广东省火电行业SO排放控制对策探讨[J].环境污染与防治,2008,(6):90.

[2]严 刚 杨金田 燕 丽等.中国火电行业SO排污交易政策研究及框架设计[J].环境污染与防治,2008,(7):92.

[3]燕丽 杨金田.中国火电行业CO排放特征探讨[J].环境污染与防治,2010,(9):92.

[4]王辉,焦莎莎,葛滢,等. 赤泥掺加硅灰用于道路基层材料的试验研究[J].环境污染与防治,2016,38(3):8.

[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(6):8.

[5]吾拉尔・哈那哈提,迪丽努尔・塔力甫,买里克扎提・买合木提,等. 乌鲁木齐市大气可吸入颗粒物中多环芳烃的污染特征及来源解析[J].环境污染与防治,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]

[6]马子惠,梁成华#,孟庆欢,等. 基于PSR模型的大港油田土地生态安全评价研究[J].环境污染与防治,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]

[7]张敏,王敏,白杨,等. 上海市生态系统质量评价及其演变特征分析研究[J].环境污染与防治,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]

[8]刘良军,万先凯＃,乐翠华,等. 污泥回流对流化床生物膜―A/O活性污泥耦合工艺的影响研究[J].环境污染与防治,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]

[9]李盼盼,周利#,张璐. 壳聚糖改性高岭土去除水中常见藻类的试验研究[J].环境污染与防治,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]

[10]陈亚,张瑞雪,吴攀#,等. 碳酸盐岩煅烧改性处理酸性矿山废水的研究[J].环境污染与防治,2015,(1):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]

[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):62.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.012]

