ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÁõÃ÷Çå,ÁõÖ¾¸Õ,ÕÔÐ¤,µÈ.ÁõÃ÷Çå1£¬ÁõÖ¾¸Õ2£¬ÕÔ£¬Ð¤1£¬³ÂÇå»ª1£¬¹ùÕñÈÊ1#[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(9):47.
[2]ÀîÁáÁá Ö£Î÷À´ Àî Ã·.ÑÎ¶È¶Ô»îÐÔÎÛÄàÏõ»¯¹¦ÄÜµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(1):48.
[3]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(7):8.
[4]Íõ²ý¿¡ º«ÁÒ±£ ËÕµÂÈÙ ÖÜ ¾ü.ÔÙÉúË®ÓÃÓÚ¶¼ÊÐÂÌµØ¹à¸ÈµÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(4):256.
[5]Óà ˆÒ.Õã½º£Í¿Ë®¿âË®ÖÊµ»¯µÄ·ÖÎöÓëÔ¤²â[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(2):27.
[6]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[7]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[8]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[9]ÁõÁ¼¾ü,ÍòÏÈ¿££,ÀÖ´ä»ª,µÈ. ÎÛÄà»ØÁ÷¶ÔÁ÷»¯´²ÉúÎïÄ¤¡ªA/O»îÐÔÎÛÄàñîºÏ¹¤ÒÕµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[10]ÀîÅÎÅÎ,ÖÜÀû#,ÕÅè´. ¿Ç¾ÛÌÇ¸ÄÐÔ¸ßÁëÍÁÈ¥³ýË®ÖÐ³£¼ûÔåÀàµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]