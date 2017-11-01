[1]½¹¼Ì¶«,Ö£½£·æ,Àî¸¶¿í,µÈ. »ìÑÎÌõ¼þÏÂÔåÀàÉú³¤ÌØÐÔ¼°Á×ÓªÑøÑÎ¶¯Á¦Ñ§·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(7):726.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):726.
µã»÷¸´ÖÆ

 »ìÑÎÌõ¼þÏÂÔåÀàÉú³¤ÌØÐÔ¼°Á×ÓªÑøÑÎ¶¯Á¦Ñ§·ÖÎö()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
39¾í
ÆÚÊý:
2017Äê7ÆÚ
Ò³Âë:
726
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2017-11-01

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
½¹¼Ì¶«Ö£½£·æÀî¸¶¿íËïÁ¦Æ½
 1.Ìì½ò³Ç½¨´óÑ§»·¾³ÓëÊÐÕþ¹¤³ÌÑ§Ôº,Ìì½ò 300384£»2.Ìì½òÊÐË®ÖÊ¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõÖØµãÊµÑéÊÒ£¬Ìì½ò 300384
¹Ø¼ü´Ê:
 ÑÎ¶ÈÓÅÊÆÔåÁ×¶¯Á¦Ñ§·ÖÎö
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 Ñ¡ÔñÌì½ò±õº£µØÇø»ìÑÎË®Ìå£¬ÑÐ¾¿²»Í¬ÑÎ¶ÈÏÂÔåÀàÑÝÌæ¼°Éú³¤¹æÂÉ£¬²¢Ì½¾¿»ìÑÎÌõ¼þÏÂÁ×ÓªÑøÑÎ¶ÔÔåÀàÉú³¤µÄÓ°Ïì£¬ÒÔMonod·½³ÌÎªÀíÂÛ»ù´¡£¬¹¹½¨»ìÑÎÌõ¼þÏÂÔåÀàÉú³¤¡ªÁ×ÓªÑøÑÎ¶¯Á¦Ñ§Ä£ÐÍ£¬Îª»ìÑÎË®ÌåË®»ª·ÀÖÎÌá¹©ÒÀ¾Ý¡£½á¹û±íÃ÷£ºÔÚÑÎ¶È£¨ÒÔÖÊÁ¿Å¨¶È¼Æ£©£¼10 000 mg/LµÄÇé¿öÏÂ£¬ÂÑÄÒÔå£¨Oocystissp£©ºÍÍ­ÂÌÎ¢ÄÒÔå£¨Microcystis aeruginosa£©ÎªÓÅÊÆÖÖ£»µ±ÑÎ¶È¡Ý10 000 mg/LÊ±£¬Í­ÂÌÎ¢ÄÒÔåÎªÓÅÊÆÖÖ¡£ÑÎ¶ÈÎª10 000~20 000 mg/LÊ±£¬ÔåÀàÊÊÒËÉú³¤·±Ö³£»µ±ÑÎ¶È£¼10 000 mg/L»òÑÎ¶È£¾20 000 mg/LÊ±£¬ÔåÀàÉú³¤·±Ö³ÊÜµ½²»Í¬³Ì¶ÈµÄÒÖÖÆ¡£µ±ÑÎ¶ÈÎª15 000 mg/LµÄÌõ¼þÏÂ£¬ÊÊÒËÔåÀàÉú³¤µÄÁ×ÓªÑøÑÎ£¨ÒÔÁ×¼Æ£©Îª0.20~1.50 mg/L£»µ±Á×ÓªÑøÑÎÎª1.50 mg/LÊ±£¬±ÈÉú³¤ÂÊ×î´ó¡£Í¨¹ýÔåÀàÉú³¤¡ªÁ×ÓªÑøÑÎ¶¯Á¦Ñ§·ÖÎö£¬È·¶¨»ìÑÎÌõ¼þÏÂÔåÀà×î´ó±ÈÉú³¤ÂÊÎª0.877 d-1£¬°ë±¥ºÍ³£ÊýÎª0.914 mg/L¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]ÁõÃ÷Çå,ÁõÖ¾¸Õ,ÕÔÐ¤,µÈ.ÁõÃ÷Çå1£¬ÁõÖ¾¸Õ2£¬ÕÔ£¬Ð¤1£¬³ÂÇå»ª1£¬¹ùÕñÈÊ1#[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(9):47.
[2]ÀîÁáÁá Ö£Î÷À´ Àî Ã·.ÑÎ¶È¶Ô»îÐÔÎÛÄàÏõ»¯¹¦ÄÜµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(1):48.
[3]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(7):8.
[4]Íõ²ý¿¡ º«ÁÒ±£ ËÕµÂÈÙ ÖÜ ¾ü.ÔÙÉúË®ÓÃÓÚ¶¼ÊÐÂÌµØ¹à¸ÈµÄÑÐ¾¿½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(4):256.
[5]Óà ˆÒ.Õã½­º£Í¿Ë®¿âË®ÖÊµ­»¯µÄ·ÖÎöÓëÔ¤²â[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(2):27.
[6]ÎáÀ­¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[7]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[8]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[9]ÁõÁ¼¾ü,ÍòÏÈ¿­££,ÀÖ´ä»ª,µÈ. ÎÛÄà»ØÁ÷¶ÔÁ÷»¯´²ÉúÎïÄ¤¡ªA/O»îÐÔÎÛÄàñîºÏ¹¤ÒÕµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[10]ÀîÅÎÅÎ,ÖÜÀû#,ÕÅè´. ¿Ç¾ÛÌÇ¸ÄÐÔ¸ßÁëÍÁÈ¥³ýË®ÖÐ³£¼ûÔåÀàµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(7):59.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.011]

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2017-11-06