[1]白春华,樊雪敏,李光辉,等.TiO2/粉煤灰漂珠复合材料的制备及光催化降解特性[J].环境污染与防治,2017,39(7):735.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):735.
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TiO2/粉煤灰漂珠复合材料的制备及光催化降解特性()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年7期
页码:
735
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-11-01

文章信息/Info

作者:
 白春华樊雪敏李光辉徐志勇盛军坤李曙光
 内蒙古科技大学矿业研究院，内蒙古 包头 014010
关键词:
 TiO2粉煤灰漂珠光催化罗丹明B
文献标志码:
A
摘要:
 以粉煤灰漂珠为载体，钛酸四丁酯为钛源,采用混合泥浆法制备了TiO2/粉煤灰漂珠复合材料作为光催化剂。采用扫描电子显微镜（SEM）、X射线能谱仪（EDS）、X射线衍射仪（XRD）、傅立叶红外光谱仪（FT-IR）等测试手段对其进行了表征分析，并以罗丹明B为目标降解物对其光催化活性进行了研究。结果表明：TiO2负载量的增加有利于提高TiO2/粉煤灰漂珠复合材料的光催化活性，但是，TiO2负载量过多使得附着在粉煤灰漂珠表面的TiO2呈蓬松状态，在重复使用过程中容易脱落，导致光催化活性下降；粉煤灰漂珠表面负载的TiO2为锐钛矿型；TiO2与粉煤灰漂珠没有发生化学键合，只是以物理吸附的形式相结合。TiO2/粉煤灰漂珠复合材料的TiO2最佳负载量为28.57%（质量分数），随着罗丹明B溶液pH升高，光催化活性增强。TiO2/粉煤灰漂珠复合材料循环使用5次，对罗丹明B的降解率基本都保持在70%以上，无机阴离子的加入有利于光催化活性的提高，但是过多的阴离子反而会对光催化活性产生抑制作用。

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更新日期/Last Update: 2017-11-06