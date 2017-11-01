以粉煤灰漂珠为载体，钛酸四丁酯为钛源,采用混合泥浆法制备了TiO 2 /粉煤灰漂珠复合材料作为光催化剂。采用扫描电子显微镜（SEM）、X射线能谱仪（EDS）、X射线衍射仪（XRD）、傅立叶红外光谱仪（FT-IR）等测试手段对其进行了表征分析，并以罗丹明B为目标降解物对其光催化活性进行了研究。结果表明：TiO 2 负载量的增加有利于提高TiO 2 /粉煤灰漂珠复合材料的光催化活性，但是，TiO 2 负载量过多使得附着在粉煤灰漂珠表面的TiO 2 呈蓬松状态，在重复使用过程中容易脱落，导致光催化活性下降；粉煤灰漂珠表面负载的TiO 2 为锐钛矿型；TiO 2 与粉煤灰漂珠没有发生化学键合，只是以物理吸附的形式相结合。TiO 2 /粉煤灰漂珠复合材料的TiO 2 最佳负载量为28.57%（质量分数），随着罗丹明B溶液pH升高，光催化活性增强。TiO 2 /粉煤灰漂珠复合材料循环使用5次，对罗丹明B的降解率基本都保持在70%以上，无机阴离子的加入有利于光催化活性的提高，但是过多的阴离子反而会对光催化活性产生抑制作用。