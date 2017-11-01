利用壳聚糖改性磁性Fe 3 O 4 以提高其对重金属Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附性能，考察了改性前后磁性Fe 3 O 4 对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的吸附等温线及吸附动力学过程。结果表明，经壳聚糖改性后，壳聚糖-磁性Fe 3 O 4 比表面积大幅增加，由原来的76.12 m2/g增加到142.67 m2/g；壳聚糖-磁性Fe 3 O 4 对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能优于磁性Fe 3 O 4 ；当pH为2.0~7.0时，提高pH有助于促进两种磁性材料对Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附量；两种磁性材料对Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附符合准二级动力学模型，吸附过程属于吸热过程；重复吸附―脱附循环再生5次后，壳聚糖-磁性Fe 3 O 4 对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的去除率仍在80%以上，磁性Fe 3 O 4 对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的去除率在75%以上，两种磁性材料再生性能较好。