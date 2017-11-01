[1]商娟,赵军. 壳聚糖改性对磁性Fe3O4吸附去除Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的影响研究[J].环境污染与防治,2017,39(7):746.
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[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):746.
壳聚糖改性对磁性Fe3O4吸附去除Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的影响研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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39卷
- 期数:
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2017年7期
- 页码:
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746
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2017-11-01
文章信息/Info
- 作者:
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商娟; 赵军
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1.河海大学文天学院土木工程系，安徽 马鞍山 243000；2．同济大学环境科学与工程学院，长江水环境教育部重点实验室，上海 200092
- 关键词:
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Fe3O4; 磁性材料; 吸附; 壳聚糖; 重金属
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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利用壳聚糖改性磁性Fe3O4以提高其对重金属Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附性能，考察了改性前后磁性Fe3O4对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的吸附等温线及吸附动力学过程。结果表明，经壳聚糖改性后，壳聚糖-磁性Fe3O4比表面积大幅增加，由原来的76.12 m2/g增加到142.67 m2/g；壳聚糖-磁性Fe3O4对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的吸附性能优于磁性Fe3O4；当pH为2.0~7.0时，提高pH有助于促进两种磁性材料对Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附量；两种磁性材料对Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ)的吸附符合准二级动力学模型，吸附过程属于吸热过程；重复吸附―脱附循环再生5次后，壳聚糖-磁性Fe3O4对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的去除率仍在80%以上，磁性Fe3O4对Pb(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)的去除率在75%以上，两种磁性材料再生性能较好。
更新日期/Last Update:
2017-11-06