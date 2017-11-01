以某化工园区污水处理厂综合废水为对象，采用“膜生物反应器（MBR）―O 3 催化氧化―曝气生物滤池（BAF）”组合工艺进行深度处理。结果表明：（1）MBR适宜的DO、混合液悬浮固体质量浓度（MLSS）分别为3、3 000～4 000 mg/L。粉末活性炭（PAC）的投加对COD的去除有明显促进作用，并可提高系统的抗冲击负荷，延缓MBR膜通量的下降速率，减少溶解性微生物产物和胞外聚合物的积累，有效缓解膜污染。（2）采用O 3 催化氧化作为BAF的前处理单元，可节约30%（质量分数）的O 3 投加量，BAF出水COD和氨氮平均去除率分别提高9.9、5.1百分点。（3）在PAC投加量100 mg/L、O 3 投加量50 mg/L、O 3 接触氧化时间2 h、BAF水力停留时间6 h的条件下，组合工艺出水COD、氨氮、TP平均分别为76.5、3.6、＜0.4 mg/L，达到江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》（DB 32/939―2006）一级标准。而且，废水中特征有机污染物得到有效降解，应急毒性有较大程度降低。