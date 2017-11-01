[1]张龙,涂勇,陈勇. 膜生物反应器―O3催化氧化―曝气生物滤池处理化工园区综合废水的中试研究[J].环境污染与防治,2017,39(7):757.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):757.
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 膜生物反应器―O3催化氧化―曝气生物滤池处理化工园区综合废水的中试研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年7期
页码:
757
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-11-01

文章信息/Info

作者:
张龙涂勇陈勇
 江苏省环境科学研究院，江苏省环境工程重点实验室，江苏 南京 210036
关键词:
化工园区综合废水膜生物反应器O3催化氧化曝气生物滤池特征有机污染物
文献标志码:
A
摘要:
 以某化工园区污水处理厂综合废水为对象，采用“膜生物反应器（MBR）―O3催化氧化―曝气生物滤池（BAF）”组合工艺进行深度处理。结果表明：（1）MBR适宜的DO、混合液悬浮固体质量浓度（MLSS）分别为3、3 000～4 000 mg/L。粉末活性炭（PAC）的投加对COD的去除有明显促进作用，并可提高系统的抗冲击负荷，延缓MBR膜通量的下降速率，减少溶解性微生物产物和胞外聚合物的积累，有效缓解膜污染。（2）采用O3催化氧化作为BAF的前处理单元，可节约30%（质量分数）的O3投加量，BAF出水COD和氨氮平均去除率分别提高9.9、5.1百分点。（3）在PAC投加量100 mg/L、O3投加量50 mg/L、O3接触氧化时间2 h、BAF水力停留时间6 h的条件下，组合工艺出水COD、氨氮、TP平均分别为76.5、3.6、＜0.4 mg/L，达到江苏省《化学工业主要水污染物排放标准》（DB 32/939―2006）一级标准。而且，废水中特征有机污染物得到有效降解，应急毒性有较大程度降低。

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更新日期/Last Update: 2017-11-06