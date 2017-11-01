[1]宋曰钦,孙虎,胡凌峰,等. 不同水质灌溉对毛红椿生长及基质性质的影响[J].环境污染与防治,2017,39(7):765.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):765.
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 不同水质灌溉对毛红椿生长及基质性质的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年7期
页码:
765
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-11-01

文章信息/Info

作者:
宋曰钦孙虎胡凌峰张程
 黄山学院生命与环境科学学院，安徽 黄山 245041
关键词:
生活污水毛红椿生长富集系数
文献标志码:
A
摘要:
 在全球水资源日益缺乏的情景下，伴随城市化过程出现的生活污水量显著增加，如何有效利用这一资源成为社会、经济可持续发展的关键。以珍贵树种毛红椿为材料，在遮雨棚下系统研究了生活污水、生活污水与自来水的混合水（以下简称“混合水”）以及自来水为灌溉水质，对毛红椿播种苗生长、育苗基质的性质及其中主要重金属含量的影响，以探讨生活污水应用于育苗生产的可能性。结果表明：（1）生活污水与混合水灌溉后均促进了毛红椿苗高、地径的生长，苗高分别为自来水的213.1%、210.4%，地径分别为163.9%、155.5%，生物量的增加也非常明显，特别是地上部分生物量，不同水质间苗高、地径、生物量均达到显著性差异。（2）生活污水灌溉改善了栽培基质的pH、容重等性质，但重金属含量也出现增加的趋势，不过均低于《土壤环境质量标准》（GB 15618―1995）中二级标准限值，同时毛红椿各器官中重金属含量也升高。不同重金属在不同器官中的富集程度不同，Cu、Zn、As、Mn在叶中富集较明显，Cr、Pb没有出现富集现象。因此，生活污水及混合水可应用于毛红椿苗木培育。

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更新日期/Last Update: 2017-11-06