[1]巴黎,刘志英,徐学骁,等. 电镀污泥基胶凝材料的制备及性质分析[J].环境污染与防治,2017,39(7):780.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(7):780.
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 电镀污泥基胶凝材料的制备及性质分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年7期
页码:
780
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-11-01

文章信息/Info

作者:
 巴黎刘志英徐学骁康治金刘杨徐炎华
 1.南京工业大学环境学院，江苏 南京 211800；2.南京工大环境科技有限公司，江苏 南京 210009
关键词:
 电镀污泥胶凝材料硅酸盐水泥强度掺量
文献标志码:
A
摘要:
 将电镀污泥作为混合材料掺到水泥中，取代部分水泥熟料制备电镀污泥基胶凝材料。测定了胶凝材料试样的标准稠度用水量、凝结时间、胶砂流动度、强度等物理性能指标，同时分析胶凝材料试样的微观水化性能与累积孔体积，测定了胶凝材料的重金属浸出浓度。结果表明，在电镀污泥掺量为0.5%（质量分数，下同）时，制备的胶凝材料试样强度达到《通用硅酸盐水泥》（GB 175―2007）规定的52.5R级水泥强度标准；在掺量为1.5%、2.5%时，制备的胶凝材料试样强度达到GB 175―2007规定的42.5R级水泥强度标准，且重金属浸出浓度满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3―2007）要求。微观测试表明，电镀污泥的掺入使得水化放热总量降低。

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更新日期/Last Update: 2017-11-06