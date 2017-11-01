将电镀污泥作为混合材料掺到水泥中，取代部分水泥熟料制备电镀污泥基胶凝材料。测定了胶凝材料试样的标准稠度用水量、凝结时间、胶砂流动度、强度等物理性能指标，同时分析胶凝材料试样的微观水化性能与累积孔体积，测定了胶凝材料的重金属浸出浓度。结果表明，在电镀污泥掺量为0.5%（质量分数，下同）时，制备的胶凝材料试样强度达到《通用硅酸盐水泥》（GB 175―2007）规定的52.5R级水泥强度标准；在掺量为1.5%、2.5%时，制备的胶凝材料试样强度达到GB 175―2007规定的42.5R级水泥强度标准，且重金属浸出浓度满足《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3―2007）要求。微观测试表明，电镀污泥的掺入使得水化放热总量降低。