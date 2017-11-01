ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÉÛ¡¡¾ê¡¡Òü¡¡»ª¡¡Åí¡¡»ÔµÈ.½Õ¸Ñ¹Ì¶¨»¯Ê¯ÓÍ½µ½â¾ú½µ½âÔÓÍµÄ³õ²½ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(8):565.
[2]ÀîÊ¦ÎÌ ÍõÓñ½¨¡¡Í¿¡¡çâµÈ.PVA—Ca(NO3)·¨¹Ì¶¨»¯Ñõ»¯ÑÇÌúÁò¸Ë¾ú¶ÔFe2+µÄÑõ»¯¼°¶¯Á¦Ñ§ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(1):14.
[3]Íõ¡¡ÐÂ ¡¡ÀîÅà¾ü¡¡¹®×ÚÇ¿µÈ.»·¾³Ð²ÆÈÒò×Ó¶Ô¹Ì¶¨¾úÐÞ¸´ÎÛÈ¾ÍÁÈÀÐ§¹ûµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(7):484.
[4]ÌÕÁèÑà ¡¡²ÌÎÄÏé¡¡Îâ¡¡¾²µÈ.¹Ì¶¨»¯Î¢ÉúÎï·¨´¦Àí¶ÔÂÈ±½·Ó·ÏË®µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(9):701.
[5]ÁõÃÄÃÄ¡¡½ðÀ°»ª¡¡ÀîÎÄËÉµÈ.Ò»ÖêÊ¯ÓÍ½µ½â¾úµÄ»îÐÔÌ¿ÏËÎ¬¹Ì¶¨»¯ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):48.
[6]Íõ¡¡ÐÂ ÀîÅà¾ü ¹®×ÚÇ¿µÈ.»ìºÏ¹Ì¶¨»¯½ÍÄ¸¾ú¶Ô±½²¢(α)ÜÅÎÛÈ¾ÍÁÈÀµÄÐÞ¸´[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(1):1.
[7]Àµ¶¦¶«¡¡ÀîÕý¿ý¡¡ÕÅÏþæ¯µÈ.¹Ì¶¨»¯°±Ñõ»¯Ï¸¾ú¶Ì³ÌÏõ»¯ÌØÐÔÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2008,(11):13.
[8]ÓÚµÂÁú¡¡Íõ«h¡¡ÅÓÐÀµÈ.¹Ì¶¨»¯ÄÍÀä¾úÔÚÎÛË®´¦ÀíÖÐµÄÓ¦ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(11):1.
[9]ÅÓÊ¤»ª ÁõµÂÃ÷ ÇñÁè·å.°üÂñ·¨´¦Àí¿¹ÉúËØ·ÏË®µÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(5):340.
[10]ÕÅ·ï¾ý ÕÅËÉÀ× ¶ÅÏé¾ý ÍõË³Òå.¹Ì¶¨»¯Î¢ÉúÎï¼¼ÊõÔÚÎÞÅÝ¹©ÑõÄ¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷ÖÐµÄÓ¦ÓÃÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(6):440.